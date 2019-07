Waarom de laatste dag van je vakantie én je baan bepalend zijn

Na weken, misschien zelfs maanden voorpret, staat eindelijk die welverdiende vakantie voor de deur. De koffers mogen ingepakt, de dakkoffer uit de schuur en het nekkussen opgeblazen. Met een beetje geluk wordt het een vakantie waar je later met veel plezier op terugkijkt. Maar dat geluk kun je een handje helpen, als je weet hoe je hersenen omgaan met herinneringen.

Verwaarlozing van duur

Allereerst een geruststelling voor de mensen die niet zo lang op vakantie gaan. Voor je geheugen maakt het niet zo gek veel uit hoe lang je reis duurt. Hij heeft last van zogeheten ‘verwaarlozing van duur’. Of je nou een paar dagen gaat of drie weken: je geheugen hecht niet meer waarde aan een lange vakantie dan aan een korte.

Waar let je geheugen dan wel op? Hij hanteert de regel van piek en afloop. We herinneren ons de piekmomenten en het einde van ervaringen beter. Pieken zijn bijvoorbeeld toen jullie samen de slappe lach hadden om de rare verspreking van een reisgenoot (‘We’re hanging out the tourist’), dat waanzinnige uitzicht of dat leuke gesprek met de eigenaar van een klein restaurantje. Dat soort momenten vormen sterke herinneringen en zul je later beter herinneren.

Slechte laatste dag

Hoe de vakantie afloopt is al even belangrijk. Je herinnering aan een heerlijke vakantie kan echt compleet vergald worden door een slechte laatste dag. Bewaar dus een leuk uitje voor die dag. Nu is niet het moment om nog even verhaal te halen bij de hoteleigenaar over de koude douche of om te stressen over souvenirs. Ga liever nog een keer zwemmen en lunchen bij je favoriete restaurant.

Overigens gelden deze regels niet alleen voor de vakantie. Ook bij banen herinner je niet zozeer hoe lang je ergens hebt gewerkt (verwaarlozing van duur), maar vooral dat project dat zo fantastisch uitpakte, die ontmoeting met een beroemdheid in je vakgebied of de dag dat je promotie maakte. Vergeet vooral ook niet om leuk afscheid te nemen op je werk, want volgens de regel van piek en afloop telt juist die laatste dag voor tien. Neem die bos bloemen en dat praatje gewoon in ontvangst: je toekomstige ik en zijn geheugen zullen je er dankbaar voor zijn.

