Waarom deadlines vlak voor de vakantie zoveel makkelijker zijn

De vakantie is in zicht en ineens hakken jij en je collega’s veel makkelijker knopen door. Voorstellen waar iedereen eigenlijk zijn plasje over wilde doen, vliegen ineens je mailbox in. Nu we op vakantie gaan en de tijd dringt, doen we ineens alsof onze taken een eitje zijn.

Vreemd eigenlijk, onze werkzaamheden zijn dezelfde, maar we kijken er blijkbaar anders tegenaan als we een korte deadline hebben. Dit kan marketingprofessor Meng Zhu van Johns Hopkins Carey Business bevestigen. Zij ontdekte dat we onbewust denken dat een taak lastiger is als we er veel tijd voor krijgen, en dat we taken met een korte deadline makkelijker vinden.

Zij liet mensen online vragenlijsten invullen en gaf hen hierbij een of twee weken de tijd. De mensen die meer tijd hadden, besteden meer aandacht aan hun taak en gaven uitgebreider antwoord. Prima, maar onder hen waren meer respondenten die pas laat reageerden of zelfs helemaal niet. Lange deadlines zorgen er blijkbaar ook voor dat we tegen taken opzien, meer lummelen of het bijltje er helemaal bij neergooien. Ze doopte dit het mere deadline effect.

Quote Korte deadlines zorgen voor minder uitval en meer efficiëntie Chantal van der Leest

Allerbeste column ooit

Volledig scherm Chantal van der Leest. © Joost Hoving Ik ervoer dit mere deadline effect laatst zelf toen ik besloot om nou eens niet in een avond deze column eruit te stampen, maar er de tijd voor te nemen. Ik had een hele werkdag vrijgemaakt om mijn ‘allerbeste column ooit’ te tikken. Het werd een waardeloze dag waarop ik bleef rondklikken op Twitter en LinkedIn en veel te veel psychologisch onderzoek ging lezen. Na vele uren nadenken, schrijven en schrappen leverde ik een column aan die net zo goed was als anders.

Die korte deadline die ik mezelf normaal stel, is dus helemaal zo gek nog niet. Kies einddata voor jezelf of je team dus verstandig. Korte deadlines zorgen voor minder uitval en meer efficiëntie. Het werkt zelfs zo bij deadlines die je niet kiest, maar gewoon het gevolg zijn van omstandigheden, zoals de vakantie die aanbreekt.



Zijn lange deadlines dan nooit goed? Ja, zeker wel! Juist bij grote projecten die vaak onderschat worden, is het prima als mensen de taak wat lastiger inschatten. Ze zullen er dan meer tijd en energie insteken. Als ze tenminste niet gaan uitstellen of voortijdig afhaken, maar dat is voer voor een andere column.

