Waarom dit bedrijf alle prullenbakken weghaalde

Een prullenbak weghalen lijkt misschien een bijzondere maatregel, maar PauwR bevindt zich in goed gezelschap. ,,Bij Google in Dublin zag ik dat ze dat ook gedaan hadden, en het leek me een goed idee.’’ Ook Facebook moedigt werknemers aan af en toe hun werkplek te verlaten. ,,Hun nieuwe hoofdkantoor is er helemaal op ingericht ontmoetingen tussen werknemers te stimuleren.’’ Logisch, vindt Voogt. ,,Weten wie je collega’s zijn is belangrijk, want je hebt ze nodig. Wat je functie ook is, je werkt samen toe naar hetzelfde doel.’’



Wat vinden de werknemers van dergelijke maatregelen? ,,Toen de prullenbakken weg waren, waren sommigen de eerste dag wel even verbaasd. Maar het went snel. Voor anderen is het misschien iets aparts, maar wij staan er niet eens meer bij stil dat het bij ons zo gaat.’’