Waarom dit kledingmerk slechte skiërs betaalt om te gaan skiën

Een ‘expert zijn in uit de skilift vallen’ is maar één van de unieke functievereisten voor nu al dé vacature van 2019. Het Zweedse skikledingmerk Tenson zoekt twee mensen om hun skikleding te testen (lees: gratis wintersport) en scoort daar een boel gratis publiciteit mee.

Wat je verder moet kunnen: absoluut geen verstand hebben van skiën of wintersport en goed zijn in onderuit gaan. Een ‘ijzersterke actie’, zegt marketing- en communicatiestrateeg Thijs Dorreboom tegen De Ondernemer.

Tenson claimt in een nieuwe vacature te zoeken naar twee mensen die hun skikleding willen testen. En dat betekent: heel veel vallen in de sneeuw. Daarvoor krijg je 25 euro per uur, vier dagen een skipas, acht uur privéles, gratis toegang voor een vriend(in) en natuurlijk kleding van het skimerk. De reacties in de pers en op social media zijn niet mis: het bedrijf gaat viraal met deze ludieke sollicitatie.

Gratis reclame

Die gratis reclame, dat is overduidelijk één van de doelen volgens Dorreboom. ,,Het is een goedkope manier van advertising voor een relatief onbekend skimerk als Tenson. Ze bereiken zo veel mensen die wel zouden willen wintersporten, maar de stap om daadwerkelijk te boeken nog niet durven zetten.”

De kracht van de vacature komt naar voren in een aantal onderdelen, volgens de kenner. Enerzijds spelen ze goed in op de actualiteit. Wintersporten is een hype, en zeker in deze periode van het jaar.

Anderzijds zit er een goede hoeveelheid zelfspot in de reclame. ,,Ze maken hun eigen product, skiën, hiermee natuurlijk een klein beetje belachelijk.” De tip van Dorreboom voor andere ondernemers is dan ook: kijk eens goed naar welke behoefte je klanten hebben. Wat er speelt in de hoofden van jouw doelgroep? Dit is belangrijk om te weten voor het succes van jouw campagnes. En dan niet de ‘front-runners’ maar richt je vooral juist op de twijfelaars, waarbij het allemaal niet zo goed en makkelijk gaat om jouw producten te verkopen of de juiste boodschap over te brengen. Daarbij dien je verder te kijken dan je product, welke behoefte is er en waar is jouw product precies het antwoord op?

Aanbieding

Tegelijkertijd is er korting op de producten van het ski-merk in de eigen webshop. Superslim, volgens Dorreboom. ,,Ik denk niet dat direct verkopen de kerndoelstelling is, maar het is natuurlijk wel mooi meegenomen. Dit merk is nog niet heel bekend bij het grote publiek, daar brengt Tenson met deze leuke PR-stunt zeker verandering in wat mij betreft.”

Ook uit de mensen die wél gaan reageren op de ‘vacature’ weet het bedrijf een nieuwe potentiële kopersdoelgroep te creëren, verwacht hij. ,,Iedereen die wordt afgewezen, krijgt natuurlijk een gepersonaliseerde aanbieding van de producten van Tenson in zijn of haar mailbox.”

Daarbuiten krijgt het bedrijf naar verwachting nóg een berg aan gratis publiciteit uit de sollicitaties. ,,Je kunt verwachten dat er veel mensen gaan reageren en ook op een ludieke manier gaan laten zien dat zij geschikt zijn als testpiloot voor het merk. Deze foto's en video's kan Tenson dan weer plaatsen op hun eigen social media kanalen.”