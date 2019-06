Waarom een stage over de grens zo goed voor je is

Spaans leren spreken tijdens een paar maanden studeren in Barcelona, genieten van Italiaanse pizza’s na een drukke stagedag of een maandenlang vakantiegevoel voor en na het werk op een tropisch eiland in de Middellandse Zee. Europese uitwisselingen zijn razend populair. Onlangs ging de tien miljoenste student met Erasmus+ – hét uitwisselingsprogramma van de Europese Unie – naar het buitenland.



Ook aan Nederlandse mbo’s, hogescholen en universiteiten is het dringen om een plek. ,,De potjes raken snel leeg. Het is vooral voor studenten gewoner om naar het buitenland te gaan”, verklaart Lem van Eupen, directeur van het Nationaal Agentschap Erasmus+. Ze kunnen soms minder lang naar het buitenland dan ze willen, simpelweg omdat er geen geld meer is. Terwijl juist ook in het mbo meer studenten naar het buitenland willen voor een deel van hun opleiding of stage.