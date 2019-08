Waarom geld (niet) gelukkig maakt

‘Iedereen houdt van doekoe, iedereen houdt van geld. Geld maakt niet gelukkig (maar mijn vriend Def Rhymz wél)’, dat betoogde rapper Def Rhymz in 2001. En de Beatles zagen het al in de jaren zestig: ‘Money can’t buy me love’. Nummers die ons willen laten weten dat er meer in de wereld is om naar te streven dan geld verdienen, en dat geld alleen ons niet gelukkig maakt. Maar klopt dat wel?

Niet helemaal, aldus onderzoek van Angus Deaton en Daniel Kahneman, twee Nobelprijswinnaars in de economie. Zij ondervroegen honderdduizenden Amerikanen over hun inkomen, hun geluk en hoe tevreden zij waren met hun leven. Wat blijkt? Tot een bepaalde grens draagt een hoger inkomen wél bij aan je geluk. Maar daarboven is er geen substantiële bijdrage meer aan de tevredenheid over je leven. Deze grens lag volgens de wetenschappers (althans, in 2010 toen ze het onderzoek deden) bij een inkomen van 75.000 dollar, omgerekend ongeveer 65.000 euro. Het magische getal is overigens wel aan enige inflatie onderhevig: onderzoek uit 2018 legt de grens bij ongeveer 80.000 euro.

Geldzorgen

Verdien je dus minder dan dit bedrag, dan wordt je dus waarschijnlijk gelukkiger van een inkomensverhoging. Hoe verder je daaronder zit, hoe ongelukkiger je statistisch gezien bent. Maar zit je daarboven dan doet méér geld weinig voor je geluksgevoel. De verklaring hiervoor lijkt dat geld niet zozeer gelukkiger maakt, maar wel minder ongelukkig. Het hebben van ‘te weinig’ geld (of zelfs: geldzorgen) brengt een vermindering van levensgeluk met zich mee. Het kan zorgen voor stress, onveiligheid, piekeren en zorgen maken over de toekomst.

Tobben over geld kan een altijd aanwezige stressfactor zijn. Het verdienen van een bepaald bedrag maakt dat die zorg niet meer nodig is - met een toename in levensgeluk als resultaat. Geld maakt dus gelukkiger doordat het negatieve elementen uit je leven verwijdert, niet omdat het kijken naar je saldo op zich zorgt voor een enorm geluksgevoel.

Dit is iets om rekening mee te houden als je nadenkt over je levensdoelen. Het is dus niet zo dat je nog véél gelukkiger zou zijn als je miljoenen zou verdienen. Het maximumbedrag dat meetelt voor je levensgeluk ligt (ver) onder de Balkenendenorm. Natuurlijk is de hoogte van je salaris belangrijk, maar evenzeer bepalend voor je netto (werk)geluk zijn je collega’s, het gevoel hebt dat je iets betekenisvols doet én of je prettige werkomstandigheden hebt. Bijvoorbeeld dat je af en toe een plaat van de Beatles op kunt zetten. Of van Def Rhymz.

