Waarom het geen zin heeft om te haasten als je het druk hebt

Vicieuze cirkel

Het idee dat sommige dingen best even zouden kunnen wáchten, komt dan niet in me op

Wanneer ik het druk begin te krijgen, merk ik dat mijn werkproces chaotischer wordt. Naast alle taken die ik dan moet doen, blijf ik bijvoorbeeld mijn mailbox checken om te kijken of ik niet nóg meer taken krijg. Is dat het geval, dan komen die meteen bovenaan mijn to-dolijst te staan. En eenmaal thuis ga ik in dezelfde modus door: mijn fiets moet nog gerepareerd, het oud papier nog weggebracht, het koffiezetapparaat moet nog ontkalkt. De wereld lijkt opeens te bestaan uit dingen die nog moeten. Het idee dat sommige dingen best even zouden kunnen wáchten, komt dan niet in me op. Dit is de busy trap in optima forma: ik heb het vooral druk met druk zijn.