Waarom het zo moeilijk is om helemaal niets te doen

Wanneer deed je voor het laatst helemaal niets? Hoe lang is het geleden dat je even alleen was met je eigen gedachten, zonder dat je iets productiefs aan het doen was, afleiding aan het zoeken was, of met je hoofd in een serie zat? Het zou goed kunnen dat dit alweer een tijd geleden is. We hebben tegenwoordig niet meer zoveel tijd waarin we ons een beetje kunnen vervelen.