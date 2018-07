Waarom in Oostenrijk werkweek van 60 uur is toegestaan

In Oostenrijk is een wetswijziging goedgekeurd die de maximum werktijd verhoogt, naar 60 uur per week en 12 uur per dag. Waarom worden de werkuren voor Oostenrijkers juist nu opgeschroefd?

Een 12-urige werkdag is momenteel in Oostenrijk al toegestaan, maar dan alleen onder bepaalde voorwaarden. Voor grote bedrijven is het toegestaan als daarvoor een akkoord is afgesloten met het personeel. Bij kleine bedrijven mag het als de bedrijfsarts daarvoor toestemming geeft.

Met de wetswijziging die gisteren werd goedgekeurd vallen die voorwaarden weg. De werkgever mag zijn werknemers nu vragen om maximaal 12 uur per dag te werken. De werknemer heeft overigens het recht om een werkdag langer dan 10 uur te weigeren. Na goedkeuring door de Oostenrijkse senaat volgende week zal de wet op 1 september in werking treden.

Waarom wil Oostenrijk een langere werkweek mogelijk maken? Met de nieuwe wet wil de regering het hoofd bieden aan een veranderende economie. Werkgevers in het land moeten de flexibiliteit krijgen om in drukke periodes hun personeel langere uren te laten draaien. Dat zou ook ten gunste van de werknemer zijn. In een rustige periode kan ter compensatie een kortere werkdag worden afgesproken. ,,Arbeiders en bedienden, creatievelingen, IT-experts en kantoorpersoneel: iedereen wil werken wanneer er veel werk is en in ruil daarna een langer weekend vrij nemen", verklaart minister Margarete Schramböck van Economische Zaken tegen het persbureau Belga.

Het Oostenrijkse volk lijkt vooralsnog niet overtuigd. Vakbonden en oppositie zijn fel tegen. Vorig weekend protesteerden 80.000 Oostenrijkers tegen het plan. Werknemers maken zich onder meer zorgen over de gezondheidsrisico's en wat er gebeurt als ze weigeren 12 uur te werken.

Langer of korter werken, hoe zit dat wereldwijd?

In Nederland kennen we al 'Oostenrijkse praktijken': het is hier voor werkgevers momenteel al toegestaan werknemers maximaal 60 uur per week en 12 uur per dag te laten werken. Voor jongeren tot 18 jaar en zwangeren en pasbevallen vrouwen gelden andere regels. Er zijn ook regels voor pauzes en rusttijden. Over een periode van 4 weken mag je gemiddeld 55 uur per week werken.

Het nieuwe Amsterdamse college kondigde onlangs wel aan een experiment te willen met een werkdag van 6 uur voor ambtenaren, geïnspireerd door een proef met een 30-urige werk voor verpleegsters in een Zweeds bejaardentehuis.

In Rusland gaat het momenteel niet over werkuren, maar over werkjaren. Temidden van het WK-geweld in hun thuisland protesteerden de Russen deze week tegen pensioenhervormingen. Vanaf 2019 zal de pensioenleeftijd voor mannen geleidelijk worden verhoogd van 60 naar 65 jaar. Voor vrouwen wordt dat 63 in plaats van 55 jaar.

Zo'n 900.000 Duitse staalwerkers in het Duitse Baden-Württemberg mogen juist (veel) korter werken. Met hulp van vakbond IG Metall hebben ze afgelopen februari een akkoord bereikt met werkgevers voor een werkweek van 28 uur.

In Zuid-Korea, waar extreem overwerken niet ongewoon is, probeert de overheid het werk- en privéleven van inwoners meer in balans te krijgen. Het maximum aantal werkuren voor alle Zuid-Koreanen werd teruggeschroefd van 68 naar 52 uur. Om ook overijverige ambtenaren op tijd naar huis te krijgen voor het weekend, gaan in overheidsgebouwen in hoofdstad Seoul iedere vrijdag om 19.00 uur de computers op zwart.