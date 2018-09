Waarom je LinkedIn moet bijhouden, ook als je geen baan zoekt

Een van de grootste misverstanden over LinkedIn is dat het alleen belangrijk is als je een nieuwe baan zoekt. Wanneer je op Google je naam intikt, springt je LinkedIn-account als een van de eerste hits omhoog: grote kans dat mensen kijken. Het is een online visitekaartje. En dan zijn er nog de recruiters die het platform afstruinen op zoek naar nieuwe kandidaten.

Er zijn zo veel artikelen over geschreven dat ik ervan uitga dat je het volgende al op orde hebt: goede profielfoto, achtergrondplaatje, een paar goeie dingen over jezelf bij ‘samenvatting’ (en dus niet een klakkeloos gekopieerd verhaaltje van de website van je bedrijf) en natuurlijk je relevante werkervaring.

Denk ook na over de taal. Het staat wat potsierlijk als je Engels gebruikt als je leerkracht geschiedenis bent op een middelbare school. Engels is alleen nodig als je internationale ambities hebt of je bedrijfstak vooral internationaal is.

Aanbevelingen

Ten tweede zijn de aanbevelingen van anderen heel fijn. Het kost zo ontzettend weinig moeite om aan een collega te vragen of hij je even wil aanbevelen, en toch durven de meesten dat niet. Bied bij drie collega’s aan om een aanbeveling te schrijven en je krijgt vanzelf een aanbieding terug.

Quote Het algoritme van LinkedIn is gek op filmpjes Charlotte van 't Wout

Maar de voornaamste tip is: post dingen. Het liefste filmpjes. Het algoritme van LinkedIn is gek op filmpjes, waardoor je ontzettend vaak wordt vertoond aan je netwerk. En omdat de meesten het niet durven (eng, voor de camera!) heb je nog een flinke voorsprong als jij wél met je koppie op camera durft te gaan.

Zodra je inhoudelijke filmpjes of artikelen post, val je op. Mensen gaan jou associëren met dat wat je deelt, en je wordt sneller als expert gezien. Of je nou ondernemer bent of werknemer: dat kan nooit kwaad.

Wat je bijvoorbeeld kunt posten, zijn updates van een project. Of de manier waarop je een probleem van een klant oplost. Of een vakinhoudelijk artikel en jouw visie daarop. Neem mensen op een enthousiaste manier mee in je werk. En als je je afvraagt wie daar in vredesnaam op zit te wachten? Dan is júist LinkedIn het goede platform: daar zitten je collega’s, andere vakidioten en concurrenten. Als het ergens veilig is voor jou om uitgebreid over de details van je werk te praten, is het daar wel.

