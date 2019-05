Waarom mensen hun mond niet durven open te doen op werk

Het manifest bevat tien punten die volgens Noordhof een eerste aanzet moeten geven tot openheid op de werkvloer, gebaseerd op zijn boek Waarom zeggen we niet wat we vinden. Het eerste punt: organiseer tegenmacht. ,,Ik heb de indruk dat de officiële medezeggenschap niet als een hip instituut wordt gezien”, zegt Noordhof. ,,Het gaat altijd heel moeizaam om daar mensen voor te vinden.” Toch is het volgens Noordhof een belangrijk instituut, net als een klokkenluidersorganisatie en een vertrouwenspersoon. ,,Zorg dat deze loketten er zijn, en zorg ook dat mensen bekend zijn met de loketten.”



Volgens de organisatiedeskundige hebben we inmiddels wel in de gaten dat machtsvorming en hiërarchie heel erg bepalend zijn. ,,Dat bepaalt of mensen hun mond open durven te doen”, zegt hij. ,,In mijn optiek hebben alle schandalen één ding gemeen: het gaat om een exclusieve functie. Het Concertgebouworkest, een hoogleraar, de filmindustrie. Ze zitten gevangen in hun eigen exclusiviteit.”