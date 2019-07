Waarom net voor lunchtijd het slechtste moment is om voor de rechter te verschijnen

Ben je weleens hangry? De kans is groot van wel, en anders ken je zeker mensen die regelmatig ‘hangry’ worden. Het is een samentrekking van angry en hungry, In het Nederlands zou je er het woord ‘bonger’ voor kunnen gebruiken (van ‘boos’ en ‘honger). En het komt vaker voor dan je zou denken. Liefde mag dan volgens het spreekwoord door de maag gaan, andersom zorgt een lege maag voor overtrokken knorrigheid, irritatie en boosheid. Problemen lijken groter, de wereld lijkt stommer en collega’s irritanter. Heb je eenmaal iets gegeten dan ziet de wereld er als bij toverslag een stuk rooskleuriger uit.

Zwaardere straffen

Quote Trek blijkt in studies negatieve emoties uit te vergroten. Je wordt dus inderdaad knorriger als je maag knort We kennen het fenomeen zelfs uit de cijfers. Trek blijkt in studies negatieve emoties uit te vergroten. Je wordt dus inderdaad knorriger als je maag knort. Je neemt daardoor andere beslissingen. Onderzoek wijst zelfs uit dat, mocht je ooit voor de rechter moeten verschijnen omdat je iets verkeerd hebt gedaan, je dat beter niet net voor de lunch kunt doen. Rechters leggen dan namelijk zwaardere straffen op dan wanneer ze net hun boterham hebben gegeten. Wijs advies: maak nooit belangrijke beslissingen op een lege maag.

Dat ons eetpatroon invloed heeft op onze mentale staat, daar kunnen we zelf vaak weinig aan doen. Het probleem is namelijk dat we lang niet altijd doorhebben dat onze rammelende maag de oorzaak is van ons ongenoegen. Je kúnt die collega ook gewoon wel achter het behang plakken. Die mensen in het verkeer, dat zijn ook gewoon zondagsrijders. Je hébt ook gewoon gelijk! Kan best wezen, maar het is ook mogelijk dat een lage bloedsuikerspiegel je negatieve emoties versterkt.

Mandarijn

Zorg daarom dat je op je werk voldoende toegang hebt tot (gezonde) snacks. Zorg dat je op tijd bent met eten - desnoods door op gezette tijden een wekker te zetten. Beter dan pas te gaan eten als je al knalchagrijnig bent, en ben je zo’n bui ruim voor. En zit je collega overdreven te zuchten of te mopperen, gooi deze dan een mandarijn toe. Geloof me, het helpt.

Dan nog een tip voor de persoonlijke sfeer. Mocht je met je partner of echtgenoot (m/v) afstevenen op een ruzie omdat je je allebei doodergert, las dan een kleine pauze in en eet beiden iets. Je kunt nog zo denken dat je gelijk hebt, als je iets in je buik hebt, ben je stukken coöperatiever. En werkt het niet voor jou, dan toch zeker voor je partner.

Thijs Launspach is psycholoog en stress-expert. Hij schreef hierover het boek Fokking Druk (2018).

