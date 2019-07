Waarom ook op de werkvloer groepjes ontstaan

De Tour de France is in volle gang en het is nogal belangrijk voor onze eigenwaarde hoe ‘onze jongens’ het er vanaf brengen. Doen ze het goed, dan voelen we ons fantastisch. We zijn aan het ‘BIRG-en’ aldus psycholgiegrootheid Robert Cialdini. BIRG staat voor: Basking In Reflected Glory, we wentelen ons in de overwinning die afstraalt van onze helden.

Cluppie

Want Mike Teunissen en Dylan Groenewegen zijn niet zomaar mensen. Ze horen bij ons, want zij zijn net zoals wij Nederlanders. En we vinden mensen die bij ons eigen cluppie horen goed en ‘de anderen’, in dit geval de Slowaak Peter Sagan of Australiër Michael Matthews, slecht.

Deze groepsvorming komt overal voor. En die indeling kan door allerlei eigenschappen en voorkeuren ontstaan: jongens tegen de meiden, Ajax tegen PSV, lunchwandelaars en achter-het-bureau-eters, of gewoon hoe je een wc-rol ophangt.

Vergeven

Ook in bedrijven komen groepjes en kliekjes in allerlei soorten en maten voor. Dat kan positief zijn. Een beetje competitie en teamgevoel is nooit weg. De mensen van ons eigen clubje vertrouwen we meer, we werken er liever mee samen en we vergeven hen makkelijker hun fouten.

Het wordt vervelend wanneer groepen elkaar bínnen een bedrijf gaan tegenwerken. Want de anderen, de out-group, sluiten we liever buiten. We hebben snel kritiek en scheren ze makkelijk over een kam. Dit levert stressvolle situaties op, maar ook kosten wanneer binnen een bedrijf tien keer hetzelfde wiel wordt uitgevonden omdat afdeling A het vertikt om te praten met afdeling B.

Van de markt vegen

Volledig scherm Chantal van der Leest. © Joost Hoving Hoe zorg je dat er binnen je bedrijf geBIRGt wordt? Stel een gezamenlijk doel voorop. Zorg dat iedereen de bedrijfsmissie kan dromen en zoek een concurrent die jullie met vereende krachten van de markt willen vegen. Deel voorbeelden van afdelingen die succes behaalden door samenwerking. Zorg voor activiteiten waar medewerkers uit het hele bedrijf elkaar kunnen leren kennen en vriendschappen gesmeed kunnen worden. En probeer zelf te ontdekken wat je gemeen hebt met mensen uit de andere groep. Er is altijd wel een interesse of eigenschap waarin je hetzelfde bent. Dat je bijvoorbeeld graag de Tour kijkt, of juist helemaal niet.

Zo bouw je een netwerk op, tipt coach Charlotte van 't Wout: