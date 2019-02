Waarom Peter en Ruben (21) een webshop in moestuinzaden begonnen

Wat moeten twee gezonde Hollandse jongens met een webshop in moestuinzaden? Het is een vraag die Peter van de Breevaart en Ruben Hilberink (beiden 21) vaker horen. Ze moeten er een beetje om grinniken. Want de Rijssenaren Peter en Ruben hebben een bijzondere hobby: ze houden in hun vrije tijd graag een schoffel of een riek vast. Maar dat beide vrienden een onderneming in tuinzaden zouden beginnen, heeft ze zelf ook wel een beetje verrast, schrijft De Ondernemer.

Small business

En ook weer niet. Peter en Ruben zijn al bevriend sinds ze samen de havo deden en besloten ook samen de opleiding small business in Deventer te volgen, omdat het ondernemerschap beiden aanspreekt. Niet dat ze per se eigen baas wilden worden. Manager mocht ook, omdat je dan invloed hebt op de koers van het bedrijf. Heft in eigen hand.

Dus zaten de vrienden op een januarimiddag twee jaar geleden om de keukentafel bij Peter thuis te bedenken hoe ze die toekomst in eigen hand konden nemen. De opleiding viel tegen – Ruben was al gestopt, Peters enthousiasme was tanende – dus het was misschien een goed moment de opgestoken kennis in de praktijk te brengen. ,,We beginnen voor onszelf, dachten we”, zegt Ruben.

Webwinkel

Beide mannen wisten een ding zeker, hun bedrijf moest een webwinkel zijn. Aan tafel werd gebrainstormd over de vraag: in wat dan? Er waren een paar voorwaarden: het ouderlijk huis moest als hoofdkwartier kunnen dienen, want beiden wonen nog thuis. De te verkopen waren moesten liefst door de brievenbus passen om de verzendkosten laag te houden en de voorraad overzichtelijk.

Peter: ,,We hadden een groot vel papier gepakt met in het midden het woord ‘webshop’.” De wildste ideeën kwamen voorbij. Een winkel in eenwielers bijvoorbeeld. Ruben had ooit zo’n ding online gekocht en die webshop was failliet gegaan. Mogelijk een gat in de markt.

Peter: ,,We vinden tuinieren allebei leuk. Toen we erover nadachten bleek een webshop in zaden aan alle voorwaarden te voldoen.”

Lappen tekst

Aldus werd besloten. De domeinnaam moestuinland.nl was nog vrij. Er werd een pakket gekozen waarmee een webshop kan worden gebouwd en betalingen verricht, ze schreven teksten en maakten foto’s. ,,Het is belangrijk dat je je eigen content maakt”, zegt Ruben. ‘Google geeft webshops met unieke inhoud een betere ranking.”

Google is je etalage, weet Peter. Je onlinewinkel wordt alleen zichtbaar als je hoog in de zoekresultaten staat als iemand zoekt naar zaden. Moestuinland is natuurlijk niet de enige online zadenwinkel, wisten de vrienden. Aanvankelijk lokten ze klanten met Adwords, betaalde advertenties via Google, maar dat leverde niet zo veel op.

Veel concurrenten gebruiken de standaardteksten van zadenleveranciers, ontdekten ze. Dus schreven Ruben en Peter hun eigen aanprijzingen onder elk product. ‘Gigantische lappen tekst’, met hier en daar wat dikgedrukte woorden. Beide mannen stortten zich op de kunst van de SEO, ofwel search engine optimization: manieren om jezelf beter vindbaar te maken voor zoekmachines.

De mannen hebben ook nog geflyerd op de markt in Rijssen. Moet je al net iemand een foldertje in de hand drukken die van tuinieren houdt en dan moet-ie ook nog naar zijn computer lopen om het webadres in te tikken. Een vermelding in een blad over tuinieren werkt een stuk beter. Daar zitten liefhebbers.

Schrik

Hun winkel moest ook een eigen ‘look’ krijgen, en liefst niet dat gelikte wat je elders vaak ziet. ,,Het viezehandengevoel moest de shop uitstralen”, zegt Peter. ,,Dat het zichtbaar is dat we onze eigen foto’s maken, geeft bezoekers het gevoel dat we zelf ook weleens een wortel uit de grond trekken.”

Nadat alle noodzakelijkheden waren geregeld, kon de webwinkel in 2017 open. Natuurlijk waren de eerste klanten familie en vrienden. ,,We gingen live op een dinsdag, toen hadden we vooral kijkers.” Enige schrik toen donderdag het bezoek al terugliep. Maar de dag erna kreeg Peter een melding op zijn smartphone: de eerste ‘echte’ bestelling was binnen. Opgetogen belden de mannen elkaar: we zijn in business.

Er volgden meer klanten. Opmerkelijk genoeg vooral uit de Randstad. ,,Vermoedelijk is men daar toch wat meer gewend te werken met internet. Hier in Twente gaan mensen misschien liever toch op zaterdag langs de Intratuin.”

90 euro

Aanvankelijk waren de bestellingen nog vrij klein. Inmiddels wordt voor gemiddeld 16 tot 17 euro besteld, en de bedragen stijgen. ,,Laatst hadden we iemand die voor 90 euro kocht” zegt Ruben. Ook dat was feest.

Opmerkelijk genoeg blijken de seizoenen weinig invloed te hebben op de drukte. ,,Ik dacht dat het van maart tot juli heel goed zou lopen, en dat het daarna zou stil vallen. Wie koopt er nu zaden in december?” Maar ook in de wintermaanden wordt er volop besteld, elke maand meer dan dezelfde maand een jaar eerder. Hardlopers zijn minikomkommers en biologische zaden.