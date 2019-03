Waarom we in de toekomst allemaal ‘flexpert’ moeten zijn

Zijn je kennis en vaardigheden nog up to date? Ongeveer de helft van de Nederlandse werknemers moet hun kennis en vaardigheden verbeteren om over 10 jaar nog hetzelfde werk te kunnen doen, bleek uit recent onderzoek van de denktank DenkWerk. De huidige trendrapporten zeggen dat je als expert moet gaan concurreren met robots en de rest van de wereld. Dan wordt de kans om als expert overbodig te worden steeds groter. Lonneke Frie is docent hrm en doet bij de Haagse Hogeschool en de Radboud Universiteit promotie-onderzoek naar de flexpert. Ze bestudeert professionals die hun expertise voortdurend weten te vernieuwen en aan te passen aan nieuwe omstandigheden.

Wat is een flexpert?

Lonneke Frie: ,,Ik kan geen namen noemen, want ik heb mijn onderzoek anoniem gedaan. Denk bijvoorbeeld aan iemand die op televisie als een van de eersten komt vertellen over het dertigersdilemma en na enkele jaren de behoefte heeft aan een nieuw onderwerp, zich dan verdiept in het Nieuwe Werken en daar ook weer expert in wordt.”

En dan heb je het niet over Peter R. de Vries?

,,Het gaat in mijn onderzoek niet alleen over deskundigen van tv, maar bijvoorbeeld ook over wetenschappers, docenten, hrm’ers, en ict’ers die iets toevoegen aan een bestaand vakgebied. De flexpert moet daarvoor erkenning krijgen van het publiek en vakgenoten. De benaming expert is ook een sociaal iets.”

Lonneke Frie Je schrijft zelfs dat er niks mis is als mensen zich snel expert noemen.

,,Je moet een nieuw expertisegebied claimen. Zeg dat je expert bent in de media en veel komt naar je toe. Niet alleen mensen waar je van kunt leren, het wordt ook makkelijker om geld te krijgen voor onderzoek of ontwikkeling. Een van de mensen uit mijn onderzoek zei: door me als expert op te stellen, werd ik de expert.”



Ben je dan geen nep-expert?

,,De flexperts nemen een klein beetje risico in die beginfase. Dat past ook bij het type. Maar vergeet niet dat ze zich uitgebreid hebben ingelezen. Ze hebben zich voor die tijd al ingegraven in het onderwerp en bewust besloten zich hier op te focussen. Ze hebben met anderen gesproken of de niche waarin ze zich verdiepen interessant genoeg is, goed uitgezocht of er niet andere experts zijn, en mensen enthousiast gemaakt om hen verder te helpen. Ze willen vaak graag de eerste zijn. Dus zodra ze naar buiten treden hebben ze al heel veel kennis.”

Hoe zit het karakter van de flexpert in elkaar?

,,Het zijn heel gemotiveerde mensen die de behoefte hebben een nieuw vakgebied te ontdekken en in hun vingers te krijgen. Wanneer ze dat punt hebben bereikt, zeggen ze zelf in een verveelfase terecht te komen. Op dat moment staan ze erg open voor nieuwe dingen. Ze durven het aan om het risico te nemen zich op iets nieuws te storten. Je vindt flexperts in de wetenschap, bij ondernemers, maar ook op de werkvloer in loondienst.”

Het lijkt niet voor iedereen weggelegd.

,,Dat is het ook niet. Het wordt een maatschappelijk vraagstuk als we van alle werknemers vragen om een schaap met vijf poten te zijn. Als je het graag ziet bij collega’s of werknemers zul je ze echt moeten ondersteunen. Als mensen kansen niet zien, zul je ze moeten helpen die te aan te grijpen.”

Je geeft les aan studenten, zitten daar ook al flexperts tussen?

,,Ja, sommigen zijn nu al bezig hun eigen werk te creëren wat kan helpen om flexpert te worden. Ze hebben bijvoorbeeld naast hun studie een eigen online winkel. Ik geef les in human resource management en daar heb ik een student die dol is op sneakers. Die is bezig met hrm voor de sneaker-sector. En zo zijn er meer op zoek naar een eigen niche. Andere studenten doen gewoon hun vakken. Het zijn verschillende types.”

De eerste stap is om interesses samen te voegen.

,,Ja, bedenk wat je heel interessant vindt of waar je erg nieuwsgierig naar bent. Verdiep je daarin en kijk daarna of je dat kunt toevoegen aan je bestaande expertise. Die student kan zo de liefde voor sneakers combineren met hrm, terwijl je in je werk ook met je bestaande kennis een heel nieuw onderwerp kunt toevoegen aan je expertise. Praat vooral veel met je omgeving over het onderwerp, zo leer je of er interesse is en krijg je veel suggesties.”