Waarom Zarina het allerbeste cv van Nederland heeft

Toen Zarina Ardjoen een nieuwe baan zocht, dacht ze: ik kan twee dingen doen. Óf ik schrijf 100 brieven. Óf ik zet mijn cv in de schijnwerpers, vertelde ze eerder aan het Werkblad, het magazine van het UWV. Het werd dat laatste. ,,Ik begon met cv’s bekijken op internet. Ik vroeg een vriend om me te helpen. Samen ontwierpen we het cv in Photoshop. Het moest kort en bondig zijn, met mooie icoontjes.”



,,Mijn doel was: opvallen. Smaak is persoonlijk. Deze keuze zegt dus iets over mij.” Ze zegt er hard aan gewerkt te hebben. ,,Als je dan wint, geeft dat een energieboost. Oh ja, en ik heb weer een baan!”



Voor werkzoekenden is de verkiezing een podium om zichzelf te presenteren, verklaart Bakker de deelname van sollicitanten aan de wedstrijd. Voor het SollicitatieLAB bovendien een manier om te ontdekken hoe recruiters – de jury – naar cv’s kijken. Win-win situatie voor beide partijen, dus. Wat opvalt? ,,Het zijn allemaal cv’s waar aandacht aan is besteed”, aldus Bakker. Maar ook goed om te weten: ,,Het is vaak veel uiterlijk vertoon, maar uiteindelijk is de inhoud het belangrijkste.”