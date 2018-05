'Waarom zou je alleen maar keihard werken tot je met pensioen gaat?'

Een week als deze



Maandag

9.00 - 10.00 Ik ben geen ochtendmens. Zeker niet op maandag. Daarom start ik de week rustig met een kwartiertje meditatie, een kop koffie en een goed boek: The Monk Who Sold his Ferrari, een aanrader.

10.00 - 15.00 Op kantoor aan de webdevelopment projecten gewerkt. Communicatie met mijn teamgenoten vindt plaats via een chatapplicatie, Slack.

15.00 - 17.00 Het maandelijkse overleg met diverse klanten over de planning van de Scrum projecten waar we op dat moment aan werken, via Skype.

17.30 Bokstraining



Dinsdag en woensdag

9.00 - 10.00 De dag begonnen met mijn dagelijkse ochtendritueel: koffie en meditatie.

10.00 - 16.00 Gewerkt aan diverse projecten samen met mijn team, die wederom allemaal op afstand aan het werk waren.

16.00 - 18.00 Op beide dagen had ik afspraken met klanten en potentiële klanten.

18.00 Avondeten, sporten en met de benen omhoog.



Donderdag

9.00 - 10.00 Ochtendritueel

10.00 - 12.00 Werken. Vandaag werd ik vergezeld door mijn collega en goede vriend Arjan.

12.00 - 13.00 Een gezellige lunch.

13.00 - 15.00 Samen naar de sportschool.

15.00 - 19.00 De volgende werksessie.

19.00 Met vrienden afgesproken in de stad voor een burger en een biertje (of vier).



Vrijdag

9.00 - 10.00 Ochtendritueel

10.00 - 12.00 De eerste werksessie.

12.00 - 14.00 Lunch met een vriend die op het punt staat om zijn eigen bedrijf te starten.

14.00 - 18.00 De tweede werksessie.

18.00 - 21.00 Ik heb twee freelancers uitgenodigd voor een diner vanavond. We hebben ons eerste gezamenlijke project succesvol afgerond, dus het was hoog tijd voor een kennismaking in real life.



Zaterdag en zondag

Tijd voor vrienden, familie en ontspanning!