Wanneer ben je klaar voor personeel?

Meestal hoor je dat ondernemers eerder te lang wachten met personeel aannemen - en zichzelf een burn-out werken - dan dat ze ‘te snel’ beginnen met een team verzamelen. Want het is een stap die je zet.

Er is jammer genoeg niet een standaard regel over wanneer je personeel ‘kan’ of ‘mag’ aannemen: dat moment bepaal je als ondernemer helemaal zelf.

Sommige ondernemers laten het van de omzet afhangen (‘als ik zoveel opdrachten of klanten heb dat ik het makkelijk kan betalen’), sommigen van de hoeveelheid of het soort werk (‘ik vind een bepaald aspect van mijn onderneming niet leuk en dat wil ik niet meer zelf doen’). En anderen nemen personeel aan ‘op de groei’, met de verwachting dat zodra je personeel aanneemt, je onderneming ook meer kan groeien.

Geen van die methodes is beter dan de ander, al moet je natuurlijk wel het geld en vertrouwen hebben dat je sowieso het jaarsalaris kan betalen.

De moeite zit ‘m bij veel ondernemers in het ‘loslaten’ van hun eigen bedrijf: zodra je er iemand bij haalt, is het niet meer alleen jouw kindje. Er is iemand anders die invloed heeft op hoe alles in het bedrijf gaat, iemand anders die contact met klanten heeft. En dat is spannend. En daarom schuiven veel ondernemers de beslissing om er iemand bij te halen eindeloos voor zich uit ‘want ik doe het toch allemaal beter.’

Een paar snelle tips om je voor te bereiden op een team:

1. Probeer al de processen in je hoofd op papier te krijgen. Je wil voorkomen dat jouw eerste werknemer zo meteen met alle vragen continu bij jou aanklopt.

2. Maak een soort draaiboek van je organisatie, zet daar alle ins-en-outs in. Houd bijvoorbeeld een keer een week van uur tot uur bij waar je je tijd aan besteedt. Niet alleen handig voor je nieuwe medewerker, ook voor jou een slim om inzicht te krijgen waar je tijd nou eigenlijk naartoe gaat en welke taken je wil overdragen.

3. Elke keer als je nu iets doet waar je geen zin meer in hebt, schrijf je dat op een fictieve lijst met ‘to-do’s voor je nieuwe teamlid.

4. En tot slot is het belangrijk dat je geen mensen aanneemt die op jou lijken. Met dezelfde interesses. Want je wil juist dat ze de taken gaan doen waar JIJ niet goed in bent, of die jij niet leuk vindt. Trap niet in de val een tweede ‘jij’ aan te gaan nemen, maar zoek iemand die je aanvult. En tot slot: er is altijd een proefperiode. Dus enorme fouten kun je ook niet maken.