‘Wanneer je elke dag hetzelfde doet, hoef je minder keuzes te maken. Sleur is zo gek nog niet’

Collega Kees houdt van rituelen. Elke dag luncht hij stipt om tien voor half een, aan zijn vaste tafel bij het raam, op zijn vaste stoel. Hij eet twee koppen soep en twee boterhammen: een met kaas, een met jam. Hij draagt altijd een overhemd, spijkerbroek en sandalen. Pas als het vriest, draagt hij sokken. Je kan er een klok op gelijk zetten.



Natuurlijk deed ik daar lacherig over. Maar sinds ik eigen baas ben en de vrijheid heb om elke dag anders in te richten, realiseer ik me dat mijn oud-collega het misschien bij het rechte eind heeft. Hij verspilt geen enkele energie aan onbelangrijke beslissingen, zoals wat je op je brood doet, en houdt daardoor denkruimte over voor wat echt belangrijk is. Die sleur is zo gek nog niet.



Keuzemoeheid ligt in onze maatschappij op de loer, ook in een vaste baan. Ga ik nu mail beantwoorden, werken aan een langlopende klus of een vergadering plannen? Onze wilskracht raakt hierdoor uitgeput, iets wat psychologen ‘egodepletie’ noemen. Vooral aan het einde van de dag is dit merkbaar. Dan eten we in het geniep de rest van de verjaardagstaart op die we eerder hebben afgeslagen, nemen we te haastige beslissingen en vallen we uit tegen een collega. En hebben we minder energie om ons vast te bijten in een lastig vraagstuk.