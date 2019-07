‘Wantrouwen naar leidinggevende verhoogt kans op hart- en vaatziekten’

Uit eerder onderzoek was al gebleken dat de sociale setting waarin men verkeert de kans op hart- en vaatziekten kan vergroten. Over de specifieke invloed van sociale factoren in een werksetting was echter nog niet zoveel bekend. Het team van het Center for Disease Control en de Universiteit van Iowa bestudeerde daarom de relatie tussen het vertrouwen dat mensen hebben in hun werkgever - een belangrijke sociale peiler - en de aanwezigheid van zeven risicofactoren voor van hart- en vaatziekten: roken, overgewicht, weinig beweging, een ongezond eetpatroon, diabetes, hoog cholestorol en hoge bloeddruk.

Telefonische enquête

Voor het onderzoek werden gegevens geanalyseerd van meer dan 400.000 Amerikaanse werknemers die een representatieve afspiegeling vormen van de hele werkende populatie, verkregen door consultancybedrijf Gallup in een eerder telefonisch enquête-onderzoek.

De respondenten werden verschillende vragen gesteld over hoe zij hun werkomgeving beoordeelden, met daarbij de vraag of hun leidinggevende altijd een open werkomgeving met wederzijds vertrouwen wist te creëren. Vertrouwen werd hierbij gedefinieerd als ‘begrip, eerlijkheid en wederzijds respect tussen leidinggevende en ondergeschikte.’ 21 procent van de respondenten zei dit vertrouwen op hun werkplek niet te voelen.

Vier of meer risicofactoren

,,We zagen dat er voor werknemers die niet in een open werkomgeving met wederzijds vertrouwen werkten een grotere kans was dat zij een hogere bloeddruk hadden (voor vrouwen 15 procent en voor mannen 20 procent), een hoog cholesterol (vrouwen: 18 procent, mannen: 22 procent) en diabetes (15 en 18 procent) vergeleken met de respondenten die zeiden wel in een dergelijke werkomgeving te verkeren met hun leidinggevende’’, schrijven de onderzoekers.

,,Ook was er voor zowel mannelijke als vrouwelijke werknemers een grotere kans dat ze rookten, een ongezond eetpatroon hadden en kampten met overgewicht.’’ Vrouwelijke werknemers die geen vertrouwen voelden in hun werkomgeving hadden een 22 procent grotere kans om vier of meer risicofactoren te hebben. Voor mannelijke werknemers was dit met 29 procent zelfs nog iets hoger.

De werkomgeving voor deze werknemers verbeteren zou voor hun werkgever een prioriteit moeten zijn, stellen de onderzoekers. Dat zou immers niet alleen hun welzijn op het werk verbeteren als het aankomt op werkstress en werkgeluk maar hen ook daadwerkelijk gezonder kunnen maken. Er moet kritisch worden gekeken naar de managementstijl die gehanteerd wordt en de voorzieningen op de werkplek moeten nader bekeken worden. Om de kans op enkele risicofactoren op hart- en vaatziekten direct te verminderen kunnen werkgevers bijvoorbeeld kiezen voor zit-stabureaus (verhoogt de fysieke activiteit) en een gezonder kantineaanbod (voor een beter eetpatroon).

Kanttekening

Bij de resultaten van het onderzoek moet wel een kanttekening worden geplaatst. Hoe groot bepaalde risicofactoren daadwerkelijk zijn is niet precies vast te stellen: Er is immers alleen gekeken naar telefonisch verkregen antwoorden. Andere belangrijke data om te bepalen hoeveel risico iemand loopt op hart- en vaatziekten, zoals de bloedwaardes, waren niet beschikbaar. Een duidelijk oorzaak-gevolgverband is niet vast te stellen.

