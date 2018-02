'Wat ik kwalijk vind, is dat veel bedrijven afvallers geen feedback geven'

In cv's staan vaak leugens, en dat is niet zo gek, zegt Frederik Anseel. Hij is professor bedrijfspsychologie aan King's College London. De reden is dat sollicitanten weten hoe bedrijven screenen.

Het onderzoeksinstituut Statistic Brain openbaarde in 2015 dat liefst 78 procent van de cv's misleidende informatie bevat en 53 procent zelfs leugens. De relatie tussen werkgever en werknemer steunt voor een groot deel op wederzijds vertrouwen. Dat bedrijven de verklaringen van sollicitanten met een stevige korrel zout moeten nemen, is dus een serieus probleem, schrijft Het laatste Nieuws.

Voor Frederik Anseel, professor bedrijfspsychologie aan King’s College London, ligt de kern van het probleem al bij de manier waarop met name grote bedrijven tegenwoordig hun sollicitatieprocedures afhandelen: ,,Om de immense stroom aan kandidaten de baas te kunnen, worden in toenemende mate algoritmes ingezet. Een computersysteem maakt op basis van een aantal kernwoorden een eerste grove selectie. Maar de sollicitanten weten dat natuurlijk ook en spelen daar handig op in. Op tal van gespecialiseerde vacaturesites vind je praktische tips om je cv volgens de regels van de kunst op te stellen. Zo wint aan het eind niet noodzakelijk de beste kandidaat maar hij die het spelletje het best beheerst."

Quote Wat ik kwalijk vind, is dat veel bedrijven niet de moeite doen om de afvallers ook maar de minste feedback te geven Frederik Anseel, professor bedrijfspsychologie

,,En wat ik zo mogelijk nog kwalijker vind, is dat veel bedrijven vervolgens niet de moeite doen om de afvallers ook maar de minste feedback te geven. Moeten we dan verwonderd zijn dat sollicitanten het ook niet zo nauw meer nemen met de gedragsregels? Ze weten dat ze in één groot roulettespel zijn beland en dat de kans op succes klein is. En dus beginnen ze in het wilde weg sollicitatiebrieven rond te sturen. De belangrijkste vraag wordt nu: wat kan ik doen om door die ronde heen te komen? Dat ze daarbij de waarheid een beetje geweld moeten aandoen, nemen ze er met de glimlach bij. Wat hebben ze per slot van rekening te verliezen?"

Werven moet anders

Dat moet toch beter kunnen. Professor Anseel pleit onomwonden voor een ander wervingsbeleid, waaraan een flinke scheut employer branding wordt toegevoegd:

,,Ik raad absoluut aan om meer op de lange termijn te denken. Een kandidaat die vandaag misschien niet helemaal voldoet, zou morgen wel eens een heel waardevolle aanwinst kunnen zijn. Ik zou mensen duidelijk uitleggen waarom ik hen nu niet aanneem maar tegelijk benadrukken dat ik wel degelijk potentieel in hen zie en daarom graag contact wil houden. Verder is het altijd een goed idee om sollicitanten actief te testen op hun leervermogen en de betere elementen mee te nemen in een opleidingstraject. Dat zou in de War for Talent echt wel eens voor een serieuze doorbraak kunnen zorgen.”

Volle kracht

,,Alleen vraagt het van bedrijven dat ze veel nadrukkelijker moeten geloven in de ontwikkeling van mensen. Ik besef dat dit verre van evident is. Maar als we een einde willen maken aan die vloed met nooit ingevulde vacatures moeten we afstappen van de idee dat nieuwe aanwinsten van de eerste dag op volle kracht moeten kunnen presteren. Telkens weer alles op alles moeten zetten om die ene topkandidaat binnen te halen, is alles behalve een duurzame keuze. Voor bepaalde profielen zal er namelijk nooit voldoende aanbod zijn.”