Wat is het ergste kantoorwoord van 2017? Breng je stem uit!

Samen met het Instituut voor de Nederlandse Taal, dat jaarlijks het irritantste woord uitroept, organiseren we de verkiezing Weg met dat Kantoorwoord! Vrijdag 22 december maken we de winnaar bekend. Kantoor is een ware broedplaats voor vage en nietszeggende termen. Uit alle inzendingen stelden we een top 10 samen. Daarin veel Engelse woorden, maar ook veel sportmetaforen.

Lees ook 5 Tips hoe je moet overleven op kantoor Lees meer

,,Zou je niet beter weten, dan zou je denken dat we de hele dag een wedstrijd aan het spelen zijn of op het land aan het werk", zegt taalkundige Vivien Waszink van het instituut. ,,We zijn bestanden aan het 'doorploegen', thema's vliegen we aan en er worden talloze eindsprintjes getrokken. Terwijl we toch vooral achter een computerscherm zitten."

Scrummen

Waszink denkt dat we die taal gebruiken om ons werk dynamischer te laten klinken. Of om iets naars te verbloemen. ,,Het woord uitdaging wordt vaak gebruikt voor dingen die moeilijk zijn, maar die we geen 'probleem' willen noemen."

'Scrummen' vindt ze zelf een grappige term. ,,Hier op kantoor noemen we alles voor de grap scrummen. Als we koffie halen, e-mailen... Het is van oorsprong een rugbyterm, maar op de werkvloer klinkt het een beetje vies, heeft het haast iets seksueels."

Erg is kantoortaal niet, wel ergerlijk. ,,Japke-d. Bouma heeft ons de afgelopen jaren fijntjes gewezen op al die jeukwoorden in haar columns en boeken. Kantoortaal is vaak zo overdreven. Aanvliegen vind ik de ergste. 'Hoe gaan we het onderwerp aanvliegen?' Terwijl je het gewoon ergens over wilt hebben."