‘Wat je van jezelf mag láten is net zo belangrijk als besluiten wat je wel doet’

Psycholoog Thijs Launspach is stressexpert en auteur van het boek Fokking Druk. Hij verwondert zich over het moderne werken en geeft iedere week tips voor meer geluk en minder stress in je werk. Vandaag: de fuck-it-lijst.

Wat staat er op jouw to-dolijst? Je uren administreren, je bureau opruimen, die ene belangrijke mail versturen, evaluatieformulieren invullen, op de hoogte blijven van het laatste corona-nieuws, je LinkedIn-pagina updaten, plannen maken voor de rest van de week, de laatste roddels tot je nemen, langs de feed van je favoriete sociale media scrollen. Oh ja, en ook nog: wérken.

Als bezige bijtjes zijn we vandaag de dag gewend om te denken in termen van doelen, van wat we wíllen. We bedenken vooral wat we wél willen doen. En hoppa, daar verschijnt wéér iets op de almaar langer wordende lijst.

Bucketlijst

We zijn dol op dat soort doelen-lijstjes. We houden er tegenwoordig zelfs een to-dolijst op na voor ons léven. Op je zogenaamde bucketlist - een lijst van dingen die we gedaan willen hebben ‘before we kick the bucket’, voor we dus de pijp uit gaan - verzamelen we wat we voor onze dood graag gedaan willen hebben. Zwemmen met dolfijnen, The Rolling Stones zien spelen, een boek schrijven, de piramides van Gizeh bezoeken, het kan allemaal op de bucketlijst.

We hebben echter wel een groot probleem: er is simpelweg de tijd niet om álles te doen. Ons bestaan hier op aarde is eindig en bovendien van tragisch korte duur. Véél te kort om al die mogelijke items op onze to-do- of bucketlijst af te werken. Hoe jammer het ook is, je kunt niet álles doen. Probeer je dat wel, dan schiet je aandacht alle kanten op. Je zult dus een schifting moeten maken tussen wat je wel, en juist niet wil doen.

Overstresst

Prioriteiten stellen gaat niet alleen over beslissen wat de moeite waard is om je aandacht naar uit te laten gaan. Het gaat ook om kiezen wat je niet doet, wat je kostbare tijd en aandacht juist niet waard is. Een van de sleutels tot een niet overstresst, maar toch productief leven is: nadenken over wat je niet hoeft van jezelf. Wat staat er op je to-don’t-lijst? En op je fuck-itlijst? Bedenk wat je van jezelf mag láten, dat is net zo belangrijk als besluiten wat je wel doet. Facebooken, het nieuws volgen, evaluatieformuliertjes invullen, shoppen, smalltalk op werkborrels - is het niet belangrijk genoeg, zet het op je fuck-itlijst en je hoeft er geen tijd meer aan te verspillen. Dat elimineert ruis, onnodige keuzes en afleiding. Pas als je strenge keuzes maakt over wat je niet doet, heb je ruimte over voor de dingen die écht belangrijk zijn.

Thijs Launspach is psycholoog en stress-expert. Hij schreef hierover het boek Fokking Druk en Werken met Millennials.