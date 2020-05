Wat tegenstanders ook zeggen: ontslagboete moet van Koolmees verdwijnen

Voor een man die verzot is op cijfers zijn het spectaculaire tijden. Maar als minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft Wouter Koolmees weleens betere dagen gekend.



In de maand april hadden 160.000 Nederlanders opeens geen werk meer; dat nieuws was toch best even slikken. En toch durft hij de stelling aan dat het noodpakket voor banen en economie vooralsnog erger heeft voorkomen.