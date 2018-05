Wat vinden echte advocaten van de tv-serie Zuidas?

De serie van BNN-Vara, met onder anderen Annet Malherbe en Mark Rietman in de hoofdrollen, is deels opgenomen tussen en in de kantoorkolossen van de Zuidas. Pien Haase, die stages liep op de Zuidas en nu werkt voor het kleinere kantoor Hoyng Rokh Monegier, zag ‘anderhalve uitzending’, samen met huisgenoten. ,,Een aantal elementen was heel herkenbaar, maar het was heel erg gedramatiseerd en overdreven voor de kijkcijfers. Zo zie je de hoofdpersoon in haar eerste week al in een rechtszaal en direct een deal closen."