We doen het beter dan onze collega's (vinden we zelf)

Aardig

Over het algemeen vinden we onze collega's wel aardig: bijna 46 procent zegt 'goed' en bijna 21 procent zegt 'heel goed' op te kunnen schieten met directe collega's. De vraag is of we collega's beter beoordelen als we ze aardig vinden, dus als we het ze gunnen. ,,Werknemers die niet goed of neutraal met hun collega's overweg kunnen, geven hun collega's een 6,6 voor hun prestaties. Als mensen goed of heel goed met hun collega's overweg kunnen, geven ze een 7,4", stelt Van Weydom. De gun-factor lijkt mee te spelen bij de beoordeling, maar, zegt de onderzoeker: ,,We weten de reden van hun hoge of lage beoordeling niet."