‘We hebben al een vrouw in het bestuur, dus wij zijn klaar'

Minister van Zaken Andrew Griffiths heeft er geen goed woord voor over. ,,Het is shockerend dat sommige bedrijven denken dat deze zielige en neerbuigende smoesjes acceptabele redenen zijn om vrouwen weg te houden van de functies aan de top’’, zegt hij in The Independent. ,,Onze meest succesvolle bedrijven zijn juist degene die zich inzetten voor diversiteit.’’

Hoewel deze lijst het ergste doet vermoeden, is de positie van vrouwen bij de grote bedrijven de laatste jaren wel verbeterd. Het aantal besturen van de 350 grootste bedrijven met enkel mannen is gedaald van 152 in 2011 naar slechts 10 in 2017. ,,Deze smoesjes hoorden we een paar jaar geleden regelmatig, gelukkig nu veel minder’, verklaart Sir Philip Hampton, hoofd van de Hampton-Alexander Review, tegen de BBC. ,,Maar bestuurders die hun steun met warme woorden uitspreken maar eigenlijk vrij weinig doen om vrouwen aan te stellen in topposities – of stilletjes vooruitgang blokkeert – zijn niet echt veel beter.’’