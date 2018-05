'We moeten meer meisjes voor technische beroepen interesseren'

Video 'Stop met multitas­ken!'

28 mei Heb je zoveel te doen dat je niet weet waar je moet beginnen? Hoe minder je aan multitasking doet, hoe beter dat is voor je focus. Door één dag te reserveren voor soortgelijke taken, ga je niet hapsnap te werk en zorg je voor structuur in je werkweek. Carrièrecoach en onze columniste Charlotte van 't Wout vertelt je in drie tips hoe je dat aanpakt.