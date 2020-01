‘We zijn niet zo goudeerlijk als we zelf denken’

Gefraudeerd

Leugentjes om bestwil

Wat voor wiskundesommen geldt, geldt ook voor ons werk. We zijn geneigd om onze eigen prestaties in het team in een net iets positiever daglicht te stellen, ook al moeten we daar de waarheid geweld voor aandoen. Hebben we daar de kans toe dan verdraaien we de feiten en verkopen we leugentjes om bestwil. We doen dit onbewust of omdat we vinden dat het best kan. En dat allemaal terwijl we onszelf blijven zien als eerlijk.