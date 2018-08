'We zijn toch een diersoort met een handleiding'

,,Je bent gewoon gebruikt in dat celebrity-programma met Patricia Paay en Patty Brard. Alles wat ze tegen je zeggen is gelul'', vindt Koster. Maar daar is Van Fenema het niet meer eens. ‘Ik heb er goed over nagedacht. Of het gelul is of niet, interesseert me echt de rotrozen. Het gaat erom hoe zij het ervaren.’



Ze heeft 20 jaar niet getennist, maar zegt vol overtuiging dat ze Mark in gaat maken. Heel erg narcistisch is ze. En best wel pissed. ‘Dat is m’n temperament denk ik. En narcisme is 50 procent aanleg. Maar ik heb geen narcistische persoonlijkheidsstoornis. Bij een stoornis disfunctioneer je bij werk, relaties. Dat gaat allemaal goed.’



Die boosheid is eigenlijk best wel lekker, zegt Van Fenema. ‘Je gaat wel dingen doen.’ Zoals boze columns en stukjes schrijven. Of ze vaak boos wordt op links Nederland? ‘Links Nederland wordt vaak boos op mij.’



