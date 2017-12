‘We zouden veel vaker thuis moeten werken’

Vandaag thuis aan het werk? Goed nieuws, want thuiswerkers nemen minder pauze, hebben minder werkonderbrekingen en hun ziekteverzuim is lager.

Het is zo aantrekkelijk: niet naar buiten de kou en ellende op de snelweg in, maar thuis aan opdrachten werken. Maar is dat ook daadwerkelijk efficiënter?

Volgens Joost Ardts, schrijver van Hoe zit dat nu eigenlijk? Feiten en fabels in management beseffen steeds meer werkgevers de meerwaarde van thuiswerken. Personeel kan niet alleen de tijd efficiënter indelen, maar de vooruitgang in technologie én achteruitgang in praktische omstandigheden dwingen daar zelfs toe. Ardts: ,,Ik werk vandaag ook thuis, maar ik moet later vandaag nog naar Amsterdam. Ik weet niet of dat gaat lukken.”

1,5 uur extra arbeid

Volgens Ardts bestaan er nog steeds veel mythes rondom thuiswerken. Zo zou er minder worden gepresteerd. En zitten we massaal te netflixen.

Maar dat blijkt niet waar te zijn: uit onderzoek komt naar voren dat thuiswerkers minder pauze nemen. En er zijn niet alleen minder werkonderbrekingen, de medewerker denkt vaak ook nog makkelijker: ik heb dit zo af, en ach, ik hoef toch niet naar huis te rijden. Daarnaast is er minder ziekteverzuim, is de loyaliteit groter, is het personeelsverloop lager en gaat er minder geld naar huur- schoonmaak- en andere huisvestingskosten. ,,Per week komt er per persoon 1,5 uur extra arbeid uit”, weet Ardts. Thuiswerken zouden we volgens hem veel vaker moeten doen.

Thuiswerken neemt in Nederland nog steeds toe; een op de vijf werknemers werkt minstens een dag per week thuis, meldt het Sociaal den Cultureel Planbureau. Volgens HR-organisatie Securex blijkt dat 92 procent van de mensen thuis evenveel of zelfs meer werk verzet dan op kantoor. En 36 procent van de mensen die thuiswerken presteert op een gangbare werkdag meer dan eenzelfde dag op kantoor. Slechts 3 procent presteert thuis minder.

Negen maanden thuis

Die onderzoeksresultaten worden ook onderstreept door een groot experiment dat het Chinese callcenterbedrijf CTrip uitvoerde. De kosten voor de kantoorlocatie in Shanghai rezen de pan uit, waardoor het bedrijf een proef besloot uit te voeren. Het personeel kreeg de vraag of ze niet eens negen maanden lang thuis wilden gaan werken. Ongeveer de helft van de bijna duizend medewerkers had hier interesse in.

Na een selectie gingen 249 werknemers thuis aan de slag. En de resultaten waren verrassend: niet alleen ging het ziekteverzuim omlaag, ook de productiviteit steeg. Daarnaast was er een veel kleiner verloop in personeel dan normaal in de callcenterbranche. De thuiswerkers werkten meer over en werkten meer uren. Op deze manier kon worden bespaard op het dure kantoorgebouw in het overvolle Shanghai: omgerekend scheelt het 1.600 dollar per medewerker per jaar.

Toekomst

,,Die situatie in Shanghai is eigenlijk prima te vergelijken met Amsterdam dat ook hoge huisvestingskosten heeft”, vindt Ardts. ,,In de toekomst zal thuiswerken alleen nog maar groter worden. Natuurlijk kan je nooit al het werk verplaatsen naar huis, want je blijft nog productiewerkzaamheden hebben. Maar ook daar kan techniek te hulp schieten. Want we hebben niet alleen razendsnelle internetverbindingen met Skype, maar ook 3d-printers maken dat je niet per se naar kantoor hoeft. De werkvloer zal niet verdwijnen, maar het alternatief is er – thuiswerken heeft de toekomst.”