Weg met de bazen, iedereen leider!

In deze podcast vertelt mede-oprichter Tom van der Lubbe hoe het is om in wisselende, zelfsturende teams te werken onder steeds weer een andere, gekozen coördinator. Zo exotisch en nieuw is dat niet: ,,We kennen het decentraal roulerend leiderschap al van de staat”, zegt Van der Lubbe. ,,Gekozen gemeenteraden nemen ook zelf beslissingen waar Den Haag buiten staat.”Die organisatievorm kennen we dus al lang, alleen niet in het bedrijfsleven.

Misschien is daar wel een reden voor, en verzandt alles in stroperige vergaderingen of los zand? Nee hoor, ziet Van der Lubbe, want zelfsturing betekent ook niet ‘zonder structuur’. In strakke, dagelijkse overlegmomenten krijgen de medewerkers zelf verantwoordelijkheid én steun. Dan komen de ideeën, initiatieven en innovatie vanzelf meer los.

,,Alles wat groot en complex wordt en snel verandert, functioneert alleen met decentrale zelfsturing", zei hij onlangs in een interview op Intermediair. In deze podcast praten we over hoe dat concreet op de werkvloer gaat en wat jij daar uit kunt halen.

