Weinig bouwvakkers keren terug in de bouw

Een groep van 36.000 bouwvakkers is na de crisis weer teruggekeerd in de bouw. Dat is maar een kleine groep van de bijna 200.000 die destijds uitstroomden. Ook vertegenwoordigen ze slechts 22 procent van de totale instroom.

Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van het CBS naar het aantal instromers en uittreders in de bouwsector tussen 2008 en 2016. ,,Dat het aantal herintreders zo laag is, is verrassend”, zegt hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen. ,,Je zou zeggen: het gaat beter in de bouw dan komen juist de mensen met ervaring in deze sector terug. Dat blijkt niet zo te zijn.” Van deze herintreders ontving 44 procent een uitkering voordat ze weer aan de slag gingen op de bouwplaats.

Het aantal zelfstandigen in de bouw bleef op peil, ook omdat een deel van de mensen die hun baan kwijtraakten, als eenpitter verder gingen. Dat er desondanks veel mensen verdwijnen, is niet meer dan logisch, vindt Van Mulligen. ,,Het ging heel slecht. De productie lag bijna een derde lager dan vóór de crisis.” Er bleven 251.000 mensen in de bouw werken. In 2008 waren er nog 483.000 bouwvakkers, in 2016 waren het er weer 410.000.

Waar zijn die mensen allemaal gebleven? Uit een eerder onderzoek van het CBS over de uitstroom tot en met 2014 blijkt dat een deel met pensioen ging (18 procent), een deel een vorm van uitkering kreeg (21 procent), maar vooral iets anders is gaan doen (27 procent). Zij kwamen met name in de uitzendbranche terecht, industrie en de handel.

Volledig scherm Bijna 200.000 bouwvakkers hebben de bouw verlaten. © CBS

Nog niet op niveau

Naast de herintreders stroomden er 123.000 nieuwe mensen in vanuit andere sectoren. ,,Het is mysterieus dat het aantal banen in de bouw het tweede kwartaal van dit jaar zelfs is afgenomen", zegt Van Mulligen. ,,Als je bedenkt hoe groot de krapte is en 40 procent van de bouwbedrijven aangeeft dat ze een tekort hebben aan personeel, verwacht ik dat het een kwestie van tijd moet zijn voordat het aantal banen weer toe zal nemen.”

Ook het aantal starters in de bouw zie je in deze cijfers nog niet terug, legt Van Mulligen uit. ,,Mensen die in 2016 instroomden, moeten in 2012 of 2013 met hun opleiding begonnen zijn. Toen was het geen aantrekkelijke periode om te starten met een opleiding in de bouw. Hoe dat nu is, zien we over een paar jaar pas terug in de cijfers.”