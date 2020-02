Weinig kans op vast contract bij Nederlandse universiteiten

Nederlandse universiteiten hebben maar weinig vaste medewerkers in dienst vergeleken met andere Europese scholen. Vooral in de fase na de promotie hebben veel docenten in Nederland een tijdelijk contract. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van het Rathenau Instituut.

Tussen 2005 en 2018 steeg het aantal tijdelijke contracten voor universitair docenten sterk. Opvallend is niet alleen het verschil tussen Europese universiteiten, maar ook de verschillen tussen Nederlandse scholen. Het totale percentage van tijdelijke contracten in ons land varieert van 33 tot 51 procent.



Uit de cijfers blijkt ook dat Nederlandse universiteiten meer tijdelijke contracten hebben dan het landelijk gemiddelde in alle sectoren. In 2018 had 27 procent van alle werknemers in Nederland een tijdelijk contract. Universiteiten zitten daar met gemiddeld 41 procent boven - promovendi (iemand die uitzicht heeft op een promotie tot de academische graad van doctor) meegerekend. Als je promovendi niet meerekent, ligt het percentage met 29 procent overigens wel dichterbij het landelijk gemiddelde.

Hoger dan Europees gemiddelde

Vergeleken met andere Europese scholen hebben Nederlandse universiteiten een hoog aandeel tijdelijke medewerkers; voor alle fases in de carrière is het hoger dan het gemiddelde in de Europese Unie. Met name voor de fase direct na de promotie is het verschil groot: in Nederland heeft dan 78 procent een tijdelijk contract, terwijl het EU-gemiddelde 50 procent is.

De cijfers passen volgens het Rathenau Instituut binnen een bredere maatschappelijke trend in Nederland dat steeds minder mensen een vast contract hebben. Werknemers met een tijdelijk contract kunnen last hebben van onzekerheid over hun baan, zo blijkt uit onderzoek. Dat zorgt voor werkdruk en stress.