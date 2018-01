Welke banen hebben we nog in de toekomst?

De meest veelbelovende carrières van de toekomst liggen in werk dat machinewerk aanvult of grotendeels afhankelijk is van menselijke vaardigheden. Banen dus die niet door computers kunnen worden vervangen. Maar met wat voor baan zit je over tien of twintig jaar nou echt nog goed? Carrièreplatform Intermediair vroeg het aan arbeidsmarktdeskundige Ton Wilthagen van de Universiteit van Tilburg.

heeft te maken met hoe gewild werknemers in een bepaalde branche op dit moment zijn. In Nederland staat gemiddeld 30 procent van de vacatures na zestig dagen nog open. Hoe hoger dat percentage, des te langer het duurt voor een vacature wordt vervuld, en des te meer vraag er dus is naar dat personeel. Wilthagen verwacht dat dit percentage alleen maar zal stijgen.

,,Problematisch is dat dit dezelfde situatie is als in 2006. Wat hebben we de laatste elf jaar gedaan? Er is een onbenut arbeidspotentieel van 1,3 miljoen mensen. Waar ligt dat aan? Scholen, bedrijven, UWV, iedereen wijst naar elkaar. En volgend jaar zomer is het nog erger. Dat is triest, want het remt de ontwikkeling van bedrijven af.’’

'Meest toekomstbestendig'

Toch zal er aan bepaalde werknemers in de toekomst een steeds grotere behoefte zijn, zo is de verwachting. Vacaturesite Indeed stelde een lijstje samen van de ‘meest toekomstbestendige banen’:

1. Cybersecurityexpert

2. Datawetenschapper

3. Gezondheidszorgprofessionals

4. Marketing, communicatie en design

5. Bezorging / Logistiek management

6. Human resources

7. Gig-worker

De behoefte aan de nummer 1, de cybersecurityexpert, is nu al gigantisch, en zal waarschijnlijk alleen maar toenemen. Cyberaanvallen komen vaker voor en worden steeds geavanceerder. Het aantal vacatures nam het laatste jaar toe met 86,4 procent en de laatste twee jaar zelfs met 412,5 procent.

Ook voor de nummer 2, datawetenschapper, nam het aantal vacatures met 86 procent toe in het laatste jaar. Wilthagen: ,,Deze twee kom je in alle lijstjes tegen.’’

Dat geldt ook voor de nummer 3, gezondheidszorgprofessional. In de verpleging zijn menselijke eigenschappen als sterke sociale en communicatieve vaardigheden, toewijding en geduld bij uitstek nodig. 47 procent van de verplegingsvacatures wordt moeilijk vervuld. Wilthagen ziet in deze sector een groeiende behoefte aan professionals die met mensen meekijken of meedenken. ,,Mensen worden ouder en dus komen er meer functies die mensen helpen keuzes te maken bij thema’s als vergrijzing en levensverwachting.’’

Problematisch

Wilthagen zet echter vraagtekens bij de nummers 4 tot en met 8. Marketing, communicatie en design vindt hij drie verschillende dingen. Hij merkt daarbij op dat het communicatievak problematisch is. ,,Het is moeilijk daarin een baan te vinden.’’

In Bezorging en logistiek management blijft volgens Indeed 57 procent van de vacatures voor senior logistiek professionals meer dan zestig dagen openstaan en zal altijd personeel nodig blijven voor inzicht in en beheer van zeer complexe, wereldwijde processen voor bezorging en de logistieke keten. Volgens Wilthagen is vooral sprake van een inhaalslag na de crisis. ,,Op de lange termijn zie ik deze sector met de opkomst van datascience, 3D-printing en zelfrijdende trucks als niet toekomstbestendig.’’

HR-professionals hebben de grootste kansen wanneer ze soft skills en emotionele intelligentie combineren met software en analytics. Twee nieuwe HR-banen doen het bijzonder goed: Human Resource Administrator en Human Resource Officer. Maar voor de verdere toekomst verwacht Wilthagen, gezien de vermenging met datascience, ook voor deze sector weinig heil. ,,Ik zou mensen niet adviseren massaal over te stappen van techniek naar HR-studies.’’

De gig-worker, die losse klussen doet, ten slotte is werkzaam in de platformeconomie en zoekt daar vooral naar flexibel, parttime werk. De sector wordt vooral bij millennials steeds populairder. Wilthagen noemt echter dit meer een manier van werken dan een toekomstbestendig beroep. ,,De essentie is juist platformisering. Maar fragmentatie van arbeid is wel een trend. Het is nu nog vrij klein, maar wel de economie van de toekomst.’’