Welke Europese stad heeft meeste banen voor Nederlanders: Parijs, Londen of Berlijn?

De meeste vacatures vind je (nog) in Londen, maar het aantal posities in bijvoorbeeld Berlijn neemt snel toe. Er zijn duizenden vacatures in het buitenland die zich speciaal richten op Nederlanders.

Dankzij de Europese Unie is het niet ingewikkeld om je koffers te pakken en in het buitenland te gaan werken. Banenplatform Joblift analyseerde in welke Europese steden de meeste banen beschikbaar zijn voor Nederlanders. Ze keken naar Nederlandse bedrijven op locatie, maar ook naar buitenlandse bedrijven die specifiek Nederlands personeel zochten.

Zoek je een baan in het buitenland, dan heb je het meeste kans in Londen, Berlijn en Parijs. Hier waren in de afgelopen drie jaar respectievelijk 8507, 2890 en 2569 banen voor Nederlanders te vinden. Ook Dublin (1269) en Stockholm (1382) hadden een groot aanbod. Het aantal vacatures in Berlijn en Madrid groeit snel, maar in Barcelona groeiden de aantallen nog sneller. Daar werden in het afgelopen jaar 667 vacatures uitgeschreven, meer dan in de twee jaar daarvoor bij elkaar (574).

In Londen neemt het aantal vacatures het snelst af. Nu Brexit om de hoek staat, zijn er in Groot-Brittannië minder mogelijkheden voor Nederlanders.

Vast contract

Opvallend is dat je over de grens snel een vast contract te pakken hebt. In Londen boden 83 procent van de vacatures een vast contract, in Berlijn 80 procent en in Parijs 79 procent. Stockholm en Dublin bieden zelfs in 85 procent van de gevallen een vast contract aan.

Wat je dan moet gaan doen daar? In zowel Londen, Berlijn als Parijs zijn ze voornamelijk op zoek naar Nederlandse IT'ers en sales medewerkers. In Londen kan je ook aan het werk in de zorgsector, terwijl ze in Berlijn juist staan te springen om communicatie- en PR talenten. Parijs zoekt naast IT'ers en sales medewerkers ook nog naar managers en beleidsmakers.

Ook de Nationale Vacaturebank biedt vacatures in Europese steden. Zo kun je in Berlijn aan de slag als callcenter agent of recruiter officer. In Londen kan je manager worden, en als quality program manager mag je zelfs kiezen waar je wilt werken: Amsterdam, Londen, Cambridge, Lille, Barcelona of Vilnius.

