Wendel (27) is quality engineer bij een theefabriek: ‘In de kantine hebben we alle keus’

Wat doet een...Wie ons banenlandschap bekijkt, ziet bijzondere functies voorbijkomen. Een field service engineer, een lab technician of een assemblagemedewerker: we hebben ze blijkbaar hard nodig, maar waarvoor en waarom? In deze serie vertelt elke week iemand over zijn of haar beroep. Vandaag: Wendel Mare Witteveen (27), quality engineer in de theefabriek van Douwe Egberts.

Hoe vertel je aan anderen over je werk?

,,Ik hou me voornamelijk bezig met het verbeteren van de kwaliteit van het product en dan vooral de technische kant. We willen dat onze theezakjes de kwaliteit hebben die consumenten van ons verwachten en ik probeer dat proces continu te verbeteren.”

Dat zijn waarschijnlijk flink wat zakjes?

,,Per minuut worden er zo’n 450 zakjes gevuld per machine, en we hebben heel veel machines. We kijken wat we kunnen verbeteren aan het materiaal, maar ook aan onze machines. Daarnaast is het belangrijk ervoor te zorgen dat iedereen intrinsiek gemotiveerd is om goede kwaliteit te leveren.”



Hoe ziet een werkdag eruit?

,,We kijken altijd 24 uur terug: wat is er gebeurd en hoe kunnen we het verbeteren, en daarnaast blikken we vooruit: wat gaat er gebeuren en hoe kunnen we daarop inspelen? Om 9.00 uur hebben we een bijeenkomst met alle betrokkenen. Daar komen acties uit voort en dan is de ochtend zo voorbij.”



En wat doe je dan 's middags?

,,De grote projecten. Er loopt nu bijvoorbeeld een project waarbij we op een snellere manier kunnen wisselen tussen verschillende theesoorten.”

Quote Ik hielp mijn vader altijd met technische dingen, als er iets gerepa­reerd moest worden bijvoor­beeld Wendel Witteveen (29)

Wilde je dit vroeger ook al worden?

,,Ik hielp mijn vader altijd met technische dingen, als er iets gerepareerd moest worden bijvoorbeeld. Een technische studie vond ik te specialistisch, maar toen liep ik tegen technische bedrijfskunde aan. Een opleiding waarbij je met mensen kunt praten, projectleider bent, technisch onderlegd, maar niet de specialist. Dit werk past daar goed bij.”



Dus dit blijf je doen tot je pensioen?

,,Nee, dat denk ik niet. Ik zou graag uiteindelijk een stapje hogerop willen. Bijvoorbeeld kwaliteitsmanager of ‘continuous improvement manager’. Dan houd je je meer bezig met de grote lijnen, nu is mijn werk meer gericht op details. Voor nu vind ik dat heel erg leuk.”



Is het trouwens een mannenwereld, in de theefabriek?

,,Er zijn nu iets meer vrouwelijke operators dan eerder, maar het zijn er niet veel. Dat is altijd zo geweest, ook tijdens mijn studie waren de mannen in de meerderheid. Ik ben het gewend.”



Is je werk nu anders, door corona?

,,Veel dagelijkse dingen, zoals rapportages, gaan vanuit huis. Maar bij veel projecten is het lastig om thuis te werken. We proberen zo min mogelijk in de fabriek te komen, maar soms is het toch nodig om ons werk te kunnen doen.”

Quote Als we naar de kantine lopen, hebben we alle keus die we kunnen bedenken Wendel Witteveen

Proef je de thee ook?

,,Nee, daar is een speciale medewerker voor. Ik heb het wel geprobeerd, maar ik kon het verschil niet voldoende aantonen. Je moet zout, zoet en bitter goed kunnen onderscheiden.”



En ik hoef denk ik niet te vragen hoe de koffie is, op het werk?

,,In de fabriek staat een automaat, maar als we naar de kantine lopen, hebben we alle keus die we kunnen bedenken. Ook kunnen we alle theesoorten drinken. Mijn favoriet is uiteindelijk toch de normale groene thee.”

