Wereld van de reclamemuziek groeit: ‘Beeld en geluid bij elkaar zetten is echt een vak apart’

Muziek is niet meer weg te denken uit reclames. Sterker nog: de wereld van de reclamemuziek was nog nooit zo groot. Door het toenemende mediagebruik neemt de reclameconsumptie toe, waardoor de branche alleen maar verder opbloeit. Een nieuw beroep is geboren.

Maar hoe word je nou reclamemuziekmaker? ,,Als jij wat mooie hits op je naam hebt staan, word je waarschijnlijk vanzelf benaderd door merken. Maar niet iedereen scoort hits, heel veel muzikanten maken prachtige muziek zonder megahits te produceren”, vertelt Rob Beemster, werkzaam bij Adformatie. ,,Je moet laten zien dat je niet alleen talent hebt in het maken van pakkende en herkenbare muziek, maar ook dat je de tijdsgeest feilloos aanvoelt. Daar wordt natuurlijk voortdurend naar gekeken, bedrijven willen geen oubollig imago creëren.”

Er is niet één pad dat naar deze baan leidt. Lodewijk Pöttker is executive creative producer bij internationaal muziekbureau MassiveMusic: ,,Er zijn natuurlijk allerlei opleidingen waar je leert hoe de verhoudingen tussen beeld en geluid zijn. Sommige mensen kunnen heel goede muziek maken, maar deze op de juiste manier bij beeld zetten is echt een vak apart.”

Ieder jaar presenteert Buma Cultuur awards voor muziek van Nederlandse bodem. Hier wordt ook een prijs voor reclamemuziek uitgereikt. Rob Beemster is betrokken bij deze awards: ,,De reclamemuziekindustrie groeit: muziek als onderdeel van de creatie neemt een steeds grotere rol in. Er komt meer erkenning voor de muziek en het geluid, en er wordt daardoor ook veel meer moeite en tijd in gestoken. Het aantal bureaus dat zich hiermee bezighoudt groeit dan ook.”

MassiveMusic is genomineerd voor een Buma Cultuur Award. Ook Pöttker erkent dat de reclamemuziekbranche groeit. ,,De groei van de reclamewereld is altijd inherent aan de economie. Een goede economie betekent veel reclame. Op dit moment maken een hoop merken eigen content.”

Ondergeschikte rol

Pöttker: ,,Er zijn steeds meer media om ons heen en de jeugd consumeert deze media op allerlei manieren. Overal vind je reclame, en merken weten steeds beter hoe ze hun eigen doelgroep kunnen vinden. Die merken gaan ook meer eigen content produceren.” De rol die muziek in deze content speelt, was altijd al groot maar neemt nu wel nieuwe vormen aan. Beemster: ,,Muziek had altijd een enigszins ondergeschikte rol, maar staat tegenwoordig steeds meer op zichzelf. Het is niet langer de laatste stap in het proces. Steeds vaker zijn er gerenommeerde artiesten die zich er niet voor schamen om zich te verbinden aan reclames.”

Pöttker: ,,Muziek bij beeld is heel belangrijk. Voorheen waren reclames alleen een middel voor merken om hun product aan de man te brengen. Daar waren muziekjes heel ondersteunend. Tegenwoordig gaat het meer om de merkbeleving: welk gevoel krijg je bij zo'n merk? Om zo’n gevoel over te brengen is muziek erg belangrijk. Een voorbeeld zijn merken die in hun reclames liedjes uit de jaren 90 gebruiken om een jeugdsentiment bij veertigers, hun doelgroep, op te roepen.”

Op gevoel

Dat deze branche zo groot wordt, is natuurlijk niet voor niets. Sinds kort pas beseffen bedrijven het belang van iedere stap in de totstandkoming van een reclame. Waar een reclame vroeger op gevoel gemaakt werd, wordt er nu met precisie gekeken welke muziek het best bij de boodschap past die het bedrijf probeert over te dragen. Steeds meer bedrijven gaan hier dan ook heel bewust mee om.