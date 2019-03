Wereldwijd onderzoek: kantoorrevolutie grijpt om zich heen

Dat blijkt uit internationaal onderzoek dat werd gepresenteerd op vastgoedbeurs MIPIM in het Zuid-Franse Cannes. ,,Het idee dat iemand elke dag naar een saai kantoor rijdt om daar van negen tot vijf te werken, is absoluut niet meer van deze tijd’’, aldus topman Mark Dixon van IWG (International Workplace Group). ,,Flexibel werken is internationaal de nieuwe norm.’’

IWG is een van de grote spelers in de verhuur van ‘flexibele’ kantoren en doet jaarlijks onderzoek onder zijn zakelijke achterban. Uit zijn jongste peiling – onder 15.000 mensen in meer dan tachtig landen – blijkt dat de kantoorrevolutie wereldwijd om zich heen grijpt.

Nederlanders

Ruim de helft van alle ondervraagden zegt tegenwoordig zeker 2,5 dag per week buiten het vaste kantoor te werken. Ruim 80 procent zegt bij een sollicitatie de voorkeur te geven aan een baan die niet vastzit aan één locatie of aan precieze werkuren. Werken doen werknemers anno 2019 wanneer ze willen, en waar ze maar willen. Bij sollicitaties eisen werknemers steeds vaker ‘flexibiliteit’ – en die eis wordt ook steeds vaker ingewilligd. Nederlanders gaan hierin het verst. ,,Bij identieke arbeidsvoorwaarden kiest 87 procent voor een werkgever die flexibel werken aanbiedt’’, aldus IWG.

Een meerderheid van de wereldwijd ondervraagde werknemers wil zelfs overuren maken, als dat betekent dat er gewerkt kan worden op plaatsen en tijden die ze zelf kunnen kiezen. Liever een flexibele baan dan een prestigieuze werkgever, zegt ruim de helft.

Quote Mensen willen kortere reistijden, hebben geen zin in files en ze combineren - vaker dan vroeger - werk met zorg

De reden ligt voor de hand. Mensen willen kortere reistijden, hebben geen zin in files en ze combineren - vaker dan vroeger - werk met zorg. IWG noemt Noorwegen als voorbeeld. Daar bestaat wetgeving die flexwerk stimuleert. Dat zou er mede voor hebben gezorgd dat 42 procent van alle bedrijfsbestuurders daar vrouw is. ,,Flexibel werken wordt gebruikt als strategisch middel om de diversiteit te bevorderen.’’

Thuiswerken is populair bij vrouwen én mannen. Maar de laptop een paar uurtjes openklappen in een ‘cowork’-ruimte met onbeperkt koffie én met muziek op de achtergrond, is ook een trend. Het wordt al de ver-Starbuckisering van het kantoor genoemd.

Overal online

Consultancy bedrijf Knight Frank verwijst naar de generatie van ‘millennials’. ,,Die vinden dat ze altijd en overal kunnen werken, als ze maar effectief hun werk doen. Ze willen comfort, ze zijn altijd en overal online en ze denken ook aan hun gezondheid en hun persoonlijke leven tíjdens het werk’’, stelde het bureau in een onderzoek.

Bedrijven spelen in op de groeiende vraag naar flexwerk. Met een bureaustoel, een kantoor en vaste werktijden haal je geen toppers meer binnen, zeggen de onderzoekers. Driekwart van de Nederlandse managers zegt dat het noodzakelijk is een flexibele werkplek aan te bieden als je als werkgever talent aan je wilt binden.

In landen als de Verenigde Staten, Australië en Groot-Brittannië is het volgens IWG al bijna normaal dat in krappe sectoren, zoals de ICT, werknemers alleen nog kunnen worden binnengehaald met de belofte dat ze kunnen werken waar en wanneer ze willen.

Duitsland

Mondiaal heeft 62 procent van de bedrijven al een beleid dat flexibiliteit stimuleert. Maar de variaties daarin zijn groot. Duitsland scoort met 80 procent bedrijven met een ‘flexibel beleid’ het hoogst, Japan met 32 procent het laagst. In Nederland kent 75 procent van de bedrijven een flexibel beleid. België ligt ver onder het gemiddelde met 53 procent.

Op de MIPIM-beurs in Cannes, waar het onderzoek werd gepresenteerd, is flexwerken een van de meest besproken thema’s. Veel bedrijven presenteren er hun mogelijkheden voor ‘coworking’: open kantoorruimtes waar zakelijke bezoekers, bijvoorbeeld tegen een uur- of dagtarief, kunnen aanschuiven.

Verdrievoudiging

In 2017 waren er wereldwijd 14.000 co-workinglocaties, in 2022 zullen dat er ruim 30.000 zijn, meldt koepelorganisatie GCUC. ,,Nu nemen flexibele werklocaties nog maar 1 procent van alle kantoorruimte in beslag, maar houd in de nabije toekomst rekening met een verdrievoudiging’’, schreef vastgoedmultinational Cushman & Wakefield vorig jaar.

Symbool voor de snelle groei is WeWork. Deze start-up uit New York is de afgelopen jaren explosief gegroeid. In meer dan honderd steden over de wereld – van Stockholm tot Seoul en van Brussel tot Bombay – staan hip ingerichte ‘inloop’-kantoren die eruitzien als cafés en waar werkenden vaak zelfs hun huisdieren mee naartoe mogen nemen.

De jaaromzet van WeWork bedraagt inmiddels 2 miljard dollar. In Londen groeide het bedrijf uit tot de grootste speler op de markt voor zakelijk onroerend goed. ,,Sinds 2012 huurde het bedrijf meer kantoorruimte in het centrum van Londen dan welk ander bedrijf dan ook’’, schreef zakenkrant Financial Times een jaar geleden, met een mengeling van bewondering en bezorgdheid.