‘Werkcode’ voor gelijkwaardige beloning flex en vast

De werkcode is een initiatief van Achmea en vakbond De Unie, daarnaast doen ING, Nationale-Nederlanden, VGZ, a.s.r., FNV Finance en CNV Vakmensen mee. ,,Met snel veranderende behoeften en pieken in het werk, zullen we altijd flexibele arbeid nodig hebben”, zegt Elly Ploumen, HR Directeur bij Achmea. ,,Flexibel zal altijd blijven, daarom denken wij dat je beter kunt kijken hoe je dat op een goede en verantwoorde manier kunt organiseren.” Bij Achmea werken zo’n 12.000 medewerkers, de flexibele schil varieert tussen de 15 en 20 procent.

De werkcode bevat vijf uitgangspunten. Zo moeten werkenden die gelijk werk verrichten, gelijkwaardig worden beloond en gewaardeerd. Denk bijvoorbeeld aan een dertiende maand, die veel mensen in het verzekeringswezen op hun rekening krijgen bijgeschreven. ,,Als je je eigen personeel een dertiende maand geeft, kun je dat ook heel goed aan uitzendkrachten betalen”, zegt Gerard van Hees, bestuurder bij FNV Finance.



Van Hees is blij met de werkcode. ,,We zien dat er op de arbeidsmarkt een wildgroei is. Zzp’ers, uitzendkrachten, onderaannemers. We merken dat er behoefte is aan een gelijk speelveld, waarbij mensen die naast elkaar werken een gelijkwaardige beloning krijgen.” Ploumen benadrukt dat het altijd de intentie is om mensen met vast werk, ook een vast contract te geven.

Quote De opleidin­gen en ontwikke­lings­fa­ci­li­tei­ten staan bij ons net zo goed open voor uitzend­krach­ten als voor medewer­kers Elly Ploumen, hr-directeur Achmea

Toegang tot voorzieningen

Een van de andere uitgangspunten uit de werkcode: werkenden krijgen toegang tot voorzieningen voor arbeidsongeschiktheid en pensioen. In de praktijk betekent dat een tarief dat hoog genoeg is voor een zzp’er om ook zijn pensioen en arbeidsongeschiktheid te verzekeren, zegt Van Hees. Andere uitgangspunten in de werkcode: werk wordt georganiseerd in duurzame arbeidsrelaties en goed werkgeverschap is ook goed opdrachtgeverschap.



,,De opleidingen en ontwikkelingsfaciliteiten staan bij ons net zo goed open voor uitzendkrachten als voor medewerkers”, vertelt Ploumen. Ook het gezondheidsplein bij Achmea, met onder andere een fysiotherapeut en een diëtiste, is voor iedereen toegankelijk. ,,We zijn al op weg, maar we kijken hoe we hier verder vervolg aan kunnen geven en andere partijen kunnen inspireren”, aldus Ploumen. De verzekeraar kijkt nu of er ook mogelijkheden zijn om flexibele medewerkers een rol te geven in de medezeggenschap.

Vastleggen in cao’s

De betrokken partijen nemen de komende drie jaar de tijd om de werkcode in te voeren in alle cao’s die er zijn. De partijen hopen daarnaast een voorbeeld te zijn voor andere organisaties. Van Hees: ,,Het is wel een stap die we zetten. Ik ben er trots op dat we dit bereikt hebben. De kern van verzekeren is het scheppen van een mate van zekerheid. Daar staat de financiële sector voor, dus dat moeten deze sector ook voor de eigen mensen doen.”

Grenzen stellen op je werk? Coach Charlotte van 't Wout geeft in onderstaande video een aantal tips.

