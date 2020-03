Werken in stromende regen vervelend? Deze buitenwerkers kunnen wel tegen een stootje

Het weer houdt de afgelopen weken niet over. Nederlanders met een baan in de buitenlucht moeten gewoon doorwerken - of het nu hoost, stormt of hagelt. Maar wat is eigenlijk gezonder, binnen zitten op een muf kantoor of buiten werken in de frisse lucht?

Storingsmonteur Marco Bödder werkt bij de NS en voert de dagelijkse controles uit van de treinen, meestal buiten. ,,Laatst stond ik met heel harde wind te werken, dan zijn het net apocalyptische omstandigheden. Maar je bereidt je er mentaal op voor. Als je eenmaal bezig bent, dan valt het altijd mee.”



Joeri Nijssen (37), meewerkend voorman bij energiebedrijf Engie, is de natte winter inmiddels wel een beetje zat. ,,Het kost veel energie om nu buiten te zijn.” Nijssen doet veel grondwerk en leidingwerk voor het bedrijf en krijgt daarbij weleens een hoosbui over zich heen. ,,We passen ons aan het weer aan. Als het langdurig regent, zoeken we beschutting en lassen we een extra pauze in.”

Besmetting

Werken in weer en wind, dat vraagt wat van je weerstand. Maar ziek zijn deze buitenwerkers bijna nooit, zeggen ze. Engie-monteur Nijssen: ,,Ik ben de afgelopen drie jaar maar een dag ziek geweest.” Hetzelfde geldt voor storingsmonteur Bödder: ,,Ik kan door en door nat worden op het werk, maar ziek word ik niet.”

Is werken in de buitenlucht misschien toch gezonder dan op een muf kantoor? Volgens Gertjan Beens, bedrijfsarts en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde, kan daar best wat in zitten. Medewerkers die veel binnen zitten, lopen namelijk een groter risico om ziek te worden. De kans op besmetting met een griep- of verkoudheidsvirus is nu eenmaal groter als je met veel mensen bij elkaar op kantoor zit. ,,Je raakt dezelfde knoppen aan van de deur of de koffieautomaat als iemand die een virus bij zich draagt, als je daarna aan je gezicht zit, gaat het snel.”

Maar wat als het buiten zo koud en nat is als de laatste tijd, is dat echt niet zwaarder voor ons lichaam om te verwerken? ,,Het is een mythe dat je verkouden wordt van kou alleen. Er is altijd ook een virus bij nodig. Je lijf moet bij kou wel meer moeite doen om op temperatuur te blijven, dat kan ten koste gaan van je weerstand. Dus zorg ervoor dat je je warm aankleedt.” En wissel je kleding om als je nat bent geworden. ,,Natte kleding zorgt voor meer warmtegeleiding, je verliest dan sneller warmte en het lichaam moet dan harder werken om warm te blijven.”

Droge sokken

Zit het weer tegen, dan heeft meewerkend voorman Nijssen zijn regenpak om hem te beschermen. ,,Ik heb ook altijd een extra setje kleding en droge sokken bij me, zodat ik me kan omkleden als alles toch nat is geworden.” Volgens storingsmonteur Bödder valt of staat een comfortabele werkdag in de regen met een goede regenjas. ,,Die moet dan wel tot onder de heupen vallen, dan blijft je bovenlichaam goed warm. Anders komt de wind er gewoon onderdoor.” Ook heeft Bödder altijd extra schoenen bij zich. ,,Het is heel vervelend als je voeten koud zijn, met droge schoenen kun je er weer een paar uurtjes tegenaan.”

Volledig scherm Postbezorger Renata Verloop © Privé-archief Frank Verschuur (56) is verkeersregelaar via uitzendbureau Binck. Hij wist waar hij met dit werk aan begon. ,,Als je in Nederland verkeersregelaar wordt, dan weet je dat het weer in de herfst en winter wat kouder en natter is.” Hij is creatief geworden in het vinden van omkleedmogelijkheden op locatie. ,,Er is altijd wel een abri in de buurt of een stationshal waar je je even kunt omkleden. Alleen als je bij een asfaltering staat, kun je niet zomaar weg.” Als laatste redmiddel heeft hij onder zijn regenjas altijd nog een vuilniszak aan. ,,Daarmee blijft de warmte binnen en de kou buiten.”



Verkeersregelaar Verschuur vindt het niet erg om altijd buiten te moeten zijn. Integendeel: ,,Ik vind het heerlijk. Vooral in de zomer heb ik een topbaan. En als het regent, regent het niet voor eeuwig.” Monteur Bödder is het daarmee eens: ,,Als je eenmaal buiten staat, valt het altijd mee. De meeste regen valt toch naast je.’’ Ook postbezorger Renata Verloop (53) ziet vooral de zonnige kanten van haar baan. ,,Het regent heus niet alle dagen. Ik heb het afgelopen jaar maar tien dagen gehad waarop ik helemaal doorweekt was. Maar dan neem ik daarna gewoon lekker een warme douche en een bakkie koffie.”

Ronkend verkeer

Dus, kunnen we voor onze gezondheid maar beter onze kantoorbanen opzeggen en kiezen voor een beroep in de buitenlucht? Beide opties hebben voor- en nadelen, aldus bedrijfsarts Beens. Virussen overleven makkelijker bij kou en lage luchtvochtigheid, dus 1-0 voor kantoormedewerkers. Maar op kantoren is de virusoverdracht wel veel makkelijker doordat je nauwer met elkaar in contact komt. Bovendien vergaat het griepvirus buiten sneller door het ultraviolet licht van de zon. Bij de gezondheidsvoordelen van buiten werken moet Beens nog een kanttekening plaatsen: ,,Werken tussen het ronkende verkeer, zoals een verkeersregelaar doet, is wel minder gezond.”