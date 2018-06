Werken op vakantie: spreek een tijdstip af dat je je mail checkt

De meeste influen­cers verdienen minder dan je denkt

22 juni Een blik op je Instagramfeed en je zou denken dat al die influencers een glamoureus leven leiden. Als ze niet van een koffie nippen in een hippe bar, zitten ze wel in een of ander paradijselijk oord. Een nieuwe studie heeft berekend hoeveel ze verdienen, en dat bedrag kan wel eens tegenvallen.