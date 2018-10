Werken voor vrienden: verleidelijk, maar niet doen

Het is zo verleidelijk, zeker als starter, om te gaan werken voor familie en vrienden. Het is makkelijk en comfortabel, want ze weten je te vinden en er ligt minder druk op, want het is niet helemaal een ‘echte’ klant.

Kan niet misgaan, toch?

Nou, zeker wel. Dit is hoe het meestal gaat: je gaat extra hard je best doen voor deze opdracht, want het is immers je vriend. Dus je zit er nét wat langer aan, doet nét even wat meer werk en ontwerpt ook nog maar even dat logo erbij wat hij zo graag wil. Dat zou je voor een andere klant niet doen (of daar extra geld voor vragen) maar omdat jullie vrienden zijn, ben je wat meer toegefelijk.

Je vriend heeft daar geen idee van. Hij denkt alleen maar: ‘wat aardig dat ik mijn eigen vriend betaal voor werk’. Hij verwacht dat je zijn project 100 procent prioriteit geeft en bovendien: natúúrlijk vriendenkorting.

Dat botst uiteindelijk. Jij bent te hard aan het werk voor te weinig geld: dat geeft ontevredenheid. En grote kans dat je vriend ook niet tevreden is, want jouw stijl en visie blijkt eigenlijk helemaal niet met de zijne overeen te komen. Als jullie geen vrienden waren geweest, was hij nooit voor jouw design gegaan. En dan valt die ‘zachte vriendenprijs’ hem stiekem nog eens flink tegen. Dat durft hij niet te zeggen, maar jij voelt zijn ontevredenheid en bent daar weer verbolgen over: je hebt juist zo hard gewerkt.

Dus kortom: niet doen. Je wilt dat jouw klanten jou kiezen omdat je de beste dienst aanbiedt en de beste match voor ze bent. Niet omdat je toevallig een nicht/vriend/buurman bent.

Wat je wel kan doen? Ik bied altijd aan er – gewoon gratis - even 10 minuten over mee te denken. Even sparren, een snel advies geven, en daarna doorverwijzen naar een ander.

