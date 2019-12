Werkende houdt netto tientallen euro’s meer over, gepensioneerde ziet pensioen dalen

De aanvullende pensioenen dalen volgend jaar voor de grote meerderheid van de gepensioneerden. Dat is het gevolg van een belastingstijging. ,,De belastingheffing in de eerste schijf gaat iets omhoog’’, zegt Van Leeuwerden. ,,En gepensioneerden betalen geen werknemerspremies in de eerste schijf, maar wel belasting.’’ Ze profiteren ook niet van de verhoging van de arbeidskorting.



Iemand met een aanvullend pensioen van 500 euro bruto per maand krijgt 2 euro minder aanvullend pensioen. Iemand met 1000 euro aanvullend pensioen per maand levert netto 4,5 euro in. Het hardst wordt de groep geraakt die 1500 euro aanvullend pensioen krijgt. Die krijgen maandelijks 7 euro minder van hun pensioenfonds.



De teruggang had nog groter kunnen zijn als de pensioenfondsen gedwongen waren om te korten. Dat dreigde te gebeuren voor miljoenen deelnemers, omdat de fondsen te weinig geld in kas hebben om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen. Maar minister van Sociale zaken en Werkgelegenheid, Wouter Koolmees, besloot onlangs de kortingen met één jaar uit te stellen. Als de pensioenfondsen er komend jaar weer financieel bovenop komen zijn kortingen sowieso niet nodig.