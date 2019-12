Werkgevers pakken uit met kerstpakket: duurder en een heus ‘uitreikmoment’

Kerstpakketten zijn onverminderd populair, de gemiddelde prijs stijgt en het ‘uitreikmoment’ is vaker ‘een hele happening ’. Voor werkgevers is dat een extra manier om waardering te tonen aan de medewerkers, zien kerstpakkettenleveranciers.

Kerstpakketten worden groter en duurder. Marktleider Makro - met zo'n anderhalf miljoen pakketten per jaar - ziet een lichte stijging in de gemiddelde prijs, per pakket zo'n 35 tot 45 euro. Bij Kerstpakkettenplaza - goed voor 300.000 pakketten per jaar - gaat een kerstpakket voor gemiddeld 38 euro over de toonbank, blijkt uit de voorlopige cijfers. Vorig jaar was dat een euro minder. ,,Maar transportkosten stijgen fors, dus die verruiming van het budget van werkgevers, is meer dan welkom", aldus eigenaar Merijn Kokke.

Uitreikmoment

Bedrijven maken steeds meer een ‘hele happening’ van het uitreiken van het eindejaarsgeschenk, ziet Sanne van den Adel, marketeer bij Makro. ,,De tijd dat je naam werd afgevinkt op een lijst en je een pakket moest pakken van een stapel in de gang, is voorbij. Dat draagt weinig bij aan het gevoel van waardering.”

Voor veel grote werkgevers organiseert Makro inmiddels activiteiten om de pakketten uit te reiken. Denk aan kerstmarkten, een borrel met lekker eten en drinken. ,,We organiseren complete winterbarbecues met aankleding. Van een kerstman tot een kerstkoor”, vertelt Van den Adel. ,,Werkgevers zoeken een manier om die persoonlijke aandacht te geven. Het eindejaarsgeschenk is meer dan alleen een cadeau, het is een beleving.”

Ook Kokke ziet dat het persoonlijke element belangrijker wordt. ,,De kerstpakketten met spreuken als ‘Bedankt, we hebben prettig samengewerkt’ en ‘Je bent een topper’ werken goed”, merkt Kokke. ,,Daarnaast wordt er meer aandacht besteed aan het uitreikmoment.” Populaire items in de kerstpakketten van zijn bedrijf zijn onder andere de etagère, met een metalen geraamte en houten plakken, veel gebruikt voor borrels en feestavonden. Een hot item, aldus Kokke. Daarnaast worden er van een leesplank voor in bed ‘enorme aantallen’ verkocht. ,,Daar kun je je laptop of boek op zetten. Een heel leuk functioneel ding.”

Augmented reality

Nieuw bij Makro zijn dit jaar zijn pakketten met ‘augmented reality’, vertelt Van den Adel. ,,Het is de uitdaging om ieder jaar weer iets nieuws te geven. Binnen de serie ‘Let it snow’ is ieder doosje – van pakje drop tot brood – omgetoverd tot een kersthuisje. Als je het huisje met je mobiele telefoon scant, komt het tot leven, vertelt Van den Adel. ,,Dan komt er een kerstmannetje uit de voordeur gestapt, bijvoorbeeld.” Ook is er een productlijn met Herman den Blijker. Als je het product scant, vertelt de kok hoe je het product kunt gebruiken en combineren. ,,Bekende Nederlanders doen het altijd goed.”

Ondanks alle nieuwigheden, gaan ook veel bedrijven voor de traditionele kerstpakketten. De dozen gevuld met houdbaar en lekker eten, blijven populair. ,,De rijkelijk gevulde eetpakketten verkopen we heel veel”, aldus Kokke. ,,Als je een beetje serieus cadeau wil geven, kom je al snel boven de vijftig euro. De prijs van een foodpakket ligt gewoon wat lager.” Ook bonnen zijn nooit helemaal weggeweest: ,,Vooral bij grote bedrijven is dat handig”, ziet Van den Adel. ,,Het is ontzettend lastig voor grote bedrijven om alle pakketten bij alle 10.000 medewerkers verdeeld over dertig vestigingen te bezorgen. Dan is dit een heel goed alternatief.”

Bij de kerstpakkettendienst van Sligro, ongeveer een miljoen pakketten per jaar, is 'bewust leven’ een belangrijk thema. ,,Bijvoorbeeld dat iedereen in de productieketen een eerlijk loon verdient, de arbeidsomstandigheden in orde zijn en dat er geen gebruik is gemaakt van kinderarbeid", aldus woordvoerder Wilco Jansen. ,,Kortom, dat er geproduceerd wordt met respect voor mens, dier en milieu.” Ook de 'bewaartrend’ komt vaak terug, aldus Jansen. ,,Denk aan rieten manden of de draadmand. Het geschenk is dan meteen de verpakking van het pakket.”

Meer groei

Zowel Van den Adel als Kokke verwachten dat de groei in kerstpakketten ook volgend jaar zal doorzetten. De zogenaamde werkkostenregeling wordt volgend jaar verruimd wat betekent dat werkgevers hogere onbelaste vergoedingen kunnen uitkeren aan werknemers. Vooral voor kleine bedrijven maakt dat het geven van een kerstpakket interessanter, verwachten beiden.

