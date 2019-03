Werkgevers willen lijst zware beroepen die eerder met pensioen kunnen

De werkgevers komen met hun oproep omdat vakbond FNV volgende week gaat staken voor een betere pensioenregeling en een bevriezing van de pensioenleeftijd op 66 jaar. Werkgevers vinden dat ze de dupe worden van een conflict van de bonden met het kabinet. Werkgevers gaan niet over de hoogte van de pensioenleeftijd, maar lijden wel schade door de stakingen.

Werkgevers wijzen nu ineens naar Oostenrijk, waar een werkende regeling bestaat om mensen met zware beroepen eerder te laten stoppen met werken. ,,Daar werkt het systeem al sinds 2007’’, aldus een woordvoerder van werkgeversorganisatie VNO-NCW. ,,Dat systeem kunnen we ook in Nederland gaan toepassen.’’

Oostenrijks model

Oostenrijk kent een ‘zware beroepenpensioen’ (Schwerarbeitspension). Of een beroep zwaar is, wordt vastgesteld door het aantal verbrande kilocalorieën te meten. Voor mannen moeten dat er minstens 2000 per werkdag zijn, voor vrouwen 1400. Ook wordt gekeken naar de volgende kenmerken: ploegendienst, nachtwerk (minimaal 6 uur tussen 22.00 uur en 6.00 uur), werk in hitte/koude of chemische en fysieke invloeden en je moet tenminste 10 van de laatste 20 jaar gewerkt hebben in een zwaar beroep. In de lijst staan circa 180 beroepen die eerder met pensioen kunnen.

Maatwerk dus voor vroegpensioen. De werkgevers willen dat het kabinet voor die groep de boete op vroegpensioen afschaft en de mensen geen AOW-premie meer laten betalen. Dat scheelt een paar honderd euro per maand en maakt dat een vroegpensioen financieel uit kan voor de werknemers. Mensen met zware beroepen zijn over het algemeen geen grootverdieners.

Beperkt

Vakbond FNV reageert niet enthousiast. ,,Die Oostenrijkse lijst is maar heel beperkt’’, aldus een woordvoerder. ,,Bovendien duurt het een tijd voor zo’n lijst met zware beroepen er is. Dat biedt geen oplossing voor de mensen die nu in de problemen komen omdat ze langer moeten doorwerken.’’

De FNV blijft daarom bij zijn oude eis, de pensioenleeftijd moet per direct bevroren worden op 66 jaar voor iedereen. ,,Mensen met zwaar werk willen nú een oplossing. De bal ligt nu echt bij het kabinet. In de crisistijd is de AOW-leeftijd versneld verhoogd. Daardoor bezuinigt het kabinet nog steeds elk jaar 3 miljard op de AOW-uitkeringen. Dat moet nu echt stoppen’’, aldus Tuur Elzinga vicevoorzitter van de FNV.

België

De bonden hebben niet veel vertrouwen in een lijst met zware beroepen. Dat is al eerder geprobeerd in Nederland, maar toen kwamen deskundigen er niet uit. Ook in België lukt het maar niet om zo’n lijst te maken.

Dat er iets moet gebeuren is werkgevers en bonden wel duidelijk. Sinds de verhoging van de pensioenleeftijd halen vooral mensen in zware beroepen steeds minder vaak gezond de eindstreep. De werkgevers willen nu dat voor die groep maatwerk mogelijk wordt. Nu is dat financieel onaantrekkelijk omdat het kabinet vroegtijdig stoppen ontmoedigt door een flinke fiscale boete. Die boete moet verdwijnen voor de zware beroepen vinden de werkgevers.

Radicalere aanpak

De bonden, de FNV voorop, willen een radicalere aanpak. Ze willen eerst de pensioenleeftijd bevriezen en dat de boete op vervroegd pensioen helemaal verdwijnt. Vervolgens willen ze per sector bekijken welke beroepen in aanmerking komen voor vroegpensioen. Pas als dat geregeld is kan de pensioenleeftijd voor minder zware beroepen verder omhoog.

Het kabinet heeft tot nu toe niet voldoende toegegeven vindt Elzinga. De bonden hopen dat er na de verkiezingen volgende week een linkse meerderheid in de Eerste Kamer komt. Dan moet het kabinet wel toegeven aan de eisen van de bonden, anders komt een herziening van het pensioenstelsel niet door de Eerste Kamer verwachten de bonden.