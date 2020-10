Werkgevers willen meer flexibiliteit van hun personeel

Staat Philips-topman Frans van Houten straks ook beademingsapparaten in te pakken als de zorgmultinational een grote order krijgt? Als hij de ideeën van werkgeversvereniging AWVN volgt wel. Alles moet flexibel worden; lonen, arbeidsuren en functies, zegt AWVN-directeur Raymond Puts.



Volgens Puts heeft de coronacrisis pijnlijk duidelijk gemaakt dat veel bedrijven zich helemaal niet snel kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden. Daardoor gaan kansen verloren of erger: bedrijven zakken steeds verder weg met alle negatieve gevolgen van dien. Om bedrijven flexibeler te maken, moeten de arbeidsvoorwaarden óók flexibel worden, concluderen de werkgevers. Want dat is een belangrijke hinderpaal, zo ervoeren ze de afgelopen tijd.

Waar denken de werkgevers aan?

Puts: ,,Het moet op tal van terreinen anders. Ten eerste de lonen, die moeten gaan mee-ademen met de economie. Meer loon als het goed gaat en minder als het slecht gaat. Daarnaast moeten de werktijden flexibeler worden. Dus meer uren werken als het druk is en minder uren als het rustig is. En de functieomschrijving moet ruimer worden. Zodoende kunnen mensen op meer plekken worden ingezet als dat nodig is.’’

Quote Door de groep vaste werknemers flexibeler in te kunnen zetten kunnen werkgevers meer mensen een vaste baan geven Raymond Puts, Directeur AWVN

Moet er echt zoveel overhoop gehaald worden vanwege de coronapandemie? Dat is toch een eenmalige gebeurtenis?

,,Het gaat niet alleen om corona. Ook bij de vorige crises bleek dat bedrijven niet flexibel op de nieuwe omstandigheden kunnen inspringen. En de trend is dat de pieken en dalen elkaar steeds sneller opvolgen. Er komen dus ook weer andere crises na deze. Daar moeten we klaar voor zijn.’’

En dat doen de werkgevers door de rekening bij de werknemers neer te leggen door hun loon te verlagen.

,,De lonen gaan ook omhoog als het goed gaat met een bedrijf. Je kunt afspreken bij bepaalde niveaus de lonen te verlagen of juist te verhogen. Waar het om gaat, is dat bedrijven in een crisis kosten kunnen besparen. Nu kan er op arbeidskosten alleen worden bespaard door mensen te ontslaan. Om toch snel te kunnen inspelen op veranderingen, hebben werkgevers nu een flexibele schil van uitzendkrachten en zzp’ers. Die worden als eersten ontslagen. Daarna vallen er ontslagen onder het vaste personeel. De vraag is wat beter is: dat iedereen een beetje inlevert of sommige mensen heel veel en anderen niets?’’

Waarom moeten mensen langere werkweken maken als de baas daarom vraagt?

,,We hebben ook in vorige crises gezien dat bedrijven moeilijk kunnen inspelen op een toenemende of afnemende vraag. Nu wordt dat opgevangen door flexibel personeel in te huren of te ontslaan. Wij pleiten voor een urenbank, een bepaald aantal uren dat iemand per jaar werkt. Als het rustig is, neem je minder uren op - en als het druk is meer. Maar extra uren maken is nu vaak niet mogelijk vanwege de maximale werkweek. De vraag is of je meer mensen in een vaste baan kunt krijgen als je flexibeler werkt. Wij denken dat dat kan.’’

Dus meer flexibiliteit zorgt juist voor meer vaste banen ?

,,Ja, door de groep vaste werknemers flexibeler in te zetten, kunnen werkgevers meer mensen een vaste baan geven. Meer flexibiliteit leidt tot minder flexwerkers.’’

Quote Flexibel werken kan juist de balans tussen werk en privé versterken Raymond Puts

Denkt u dat er animo is bij werknemers om lange dagen te maken als dat de baas uitkomt?

,,We willen mensen de mogelijkheid geven zelf mee het rooster te bepalen. Dat zorgt ervoor dat ze zelf de balans tussen werk en privé kunnen bewaken. We zien het nu bij het thuiswerken. Mensen gaan op heel andere tijden werken. Een groot deel van de ouders kan nu bijvoorbeeld wel op woensdagmiddag de kinderen naar voetbal rijden. Flexibel werken kan juist de balans tussen werk en privé versterken.’’

Waarom willen de werkgevers af van de huidige functieomschrijvingen?

,,Dat is de derde ingang naar meer flexibiliteit. PostNL doet in drukke tijden al een beroep op het kantoorpersoneel om post te sorteren en pakketjes rond te brengen. Daar moet je makkelijk in kunnen schakelen. Uiteraard moet je wel naar competenties en ervaring kijken. Kantoorpersoneel kun je misschien niet snel op de heftruck zetten. Maar een heftruckchauffeur kan bijvoorbeeld wel inspringen als orderpicker. We willen mensen breed inzetbaar maken. Dat maakt ze extra interessant voor werkgevers.’’

