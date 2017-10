Werkgevers worstelen met oudere werknemers

Oudere werknemers lijken het slachtoffer te worden van hun eigen succes. Nu ze met meer zijn vinden werkgevers het minder vanzelfsprekend ze te ontzien. Kortere werkweken of extra vakantiedagen voor ouderen worden daarom in rap tempo afgeschaft. Ook demotie, een andere baan met lager salaris, wordt vaker toegepast. Inmiddels is demotie bij 9 procent van de bedrijven en organisaties gebruikt.



Jongeren hebben de meest actuele kennis en dat is belangrijk in deze tijd. Zo’n 57 procent van de werkgevers zegt dat benodigde kennis en vaardigheden snel veranderen in deze tijd. Een op de vijf werkgevers vindt dat het personeel daar niet voor is toegerust. Scholing is daarom een belangrijk onderwerp. Tussen de 70 en 80 procent van de werkgevers zorgt voor scholing. Tenminste, ze willen dat de werknemers hun kennis bijspijkeren. Een kwart van de werkgevers wil het liefst dat dat in de eigen vrije tijd gebeurt.



Werkgevers zien zelf de hoge werkdruk beheersen als het grootste probleem de komende jaren. Zeker nu het goed gaat en er meer werk komt. Want nieuw personeel vinden en bestaand personeel vasthouden zal nog een flinke kluif worden denken ze. Ook de hoge loonkosten zijn een zorg voor de werkgevers.