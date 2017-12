Werkgevers zeggen voor het eerst mínder mensen aan te gaan nemen

Ook in Nederland werd het grootscheepse onderzoek naar verwachtingen op de arbeidsmarkt uitgevoerd: hier werden 750 werkgevers ondervraagd, en wat blijkt: de geschikte mensen raken op.

Vooral in de logistieke sector ontstaat schaarste. Vanwege het dalen van de werkloosheid begint het aantal inzetbare werknemers op te raken. Daarom beginnen bedrijven langzaam maar zeker hun aandacht te verschuiven: van het vinden van nieuwe werknemers naar het beter inzetten van hun huidige werknemers. Kortom: het oppoetsen van de parel. Maar hoe verhoog je de arbeidsproductiviteit van een werknemer?

Slimmer en efficiënter

,,De werkloosheid is de afgelopen jaren gedaald. In die periode is de vraag naar nieuwe werknemers eerst flink gestegen’’, zegt algemeen directeur José Brenninkmeijer van ManpowerGroup. ,,Nu is dat voor het eerst niet het geval. Na verloop van tijd vindt er een temporisering plaats.’’ Volgens de directeur gaat het om een ontwikkeling die je vaker ziet. ,,Bedrijven gaan nu vooral slimmer werken, en kijken hoe ze afdelingen en werknemers beter op elkaar kunnen laten inspelen.’’

Dat bedrijven verwachten minder nieuwe mensen aan te nemen, is niet zozeer hun eigen keuze. ,,Wat er gebeurt, is ook een gevolg van de krappe arbeidsmarkt. Bedrijven ervaren dat het moeilijk is om alle aanvragen te vullen. Dan gaan ze kijken hoe ze dat probleem op kunnen lossen met de mensen die ze hebben.’’

Meer geld?

Maar wacht even: de baas kan niet genoeg mensen vinden, dus het werk wordt herverdeeld. Betekent dat dan dat we allemaal meer moeten werken? ,,Het gaat vooral om het 'optimaliseren' van de werkzaamheden”, zegt Brenninkmeijer. ,,Het werk wordt anders ingericht. Dat betekent niet per se dat je als werknemer ook meer moet doen.’’

Hoewel de krapte op de arbeidsmarkt toeneemt, wil dat niet direct zeggen dat de lonen zullen stijgen. Brenninkmeijer: ,,Als je echt heel andere dingen bent gaan doen dan in je oorspronkelijke takenpakket zat, of als er op lange termijn veel verandert dan zou het aan de orde kunnen komen, maar het hangt er echt per geval vanaf.’’ Maar: zeg nooit nooit. ,,Als er bepaalde dingen veranderen, kun je dat wel terug gaan zien in bijvoorbeeld de nieuwe cao-afspraken. Dat soort wijzigingen zijn normaal. Ze horen bij de natuurlijke ontwikkeling van het werk.’’