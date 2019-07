Werkgeversvereniging: hardste stijging lonen sinds crisis

In de cao's die deze maand werden ondertekend, gaan de lonen gemiddeld met 3,13 procent omhoog. Dat is de hardste stijging sinds de financiële crisis in 2008, aldus werkgeversvereniging AWVN.



Tot nu toe werden er dit kalenderjaar 179 cao's afgesloten, over de maand juli staat de teller tot nu toe op 16 gesloten akkoorden. ,,Dat zijn er maar weinig. Juli is over het algemeen een rustige maand en bovendien is de maand nog niet afgelopen. Na afloop komen er altijd nog een paar akkoorden binnen die nog in de pijplijn zaten", aldus Jannes van der Velde, woordvoerder van AWVN.